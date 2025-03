Cục CSHS phối hợp công an 15 tỉnh, thành truy bắt 3 người cướp gần 2,3 triệu USD 25/03/2025 06:25

Ngày 24-3, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can người để điều tra về tội cướp tài sản và che giấu tội phạm.

3 người trong vụ cướp ở tỉnh Tây Ninh (đeo còng) bị công bắt sau gần 2 tuần lẩn trốn từ Nam ra Bắc

5 người bị Cục CSHS bắt giam và bàn giao cho công an tỉnh Tây Ninh xử lý gồm Đào Xuân Lộc (34 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ TP Ninh Bình, Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn, Bình Định); Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Phạm Lý Phương (34 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Lê Nguyên Bình bị bắt khi từ Gia Lai ra Hà Nội nhận tiền

Theo lãnh đạo Cục CSHS - Bộ Công an thì chiều tối ngày 11-3, cơ quan này nhận tin trên địa bàn huyện Bến Cầu xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Nhóm gây ra vụ cướp nói trên còn manh động, giả danh công an vào nhà uy hiếp bà Phan Thị Mỹ Liễu (ngụ quận 3, TP.HCM) rồi cướp đi 2.281.700 USD.

Vào cuộc điều tra, Phòng trọng án của Cục CSHS xác định những người gây ra vụ cướp này hầu hết có tiền án, tiền sự. Ngoài ra, nhiều người trong số này từng sinh sống ở Campuchia và rất liều lĩnh, manh động.

Được lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo, Cục CSHS đã huy động nhiều trinh sát vào cuộc, phối hợp với công an của 15 tỉnh, thành phố gồm Công an tỉnh Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Thanh Hóa, Ninh Bình, TP Hà Nội, Quảng Ninh và Gia Lai truy xét.

Mục tiêu là không để những người gây án trốn sang Campuchia hoặc tiếp tục gây án, đồng thời nhanh chóng thu hồi tài sản.

Phạm Lý Phương - người dẫn nhóm bạn về cướp tiền của người thân

Cũng theo lãnh đạo Cục CSHS thì những người gây án đã liên tục di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau như tàu lửa, ô tô hướng ra Bắc, nhằm mục đích tẩu tán tài sản.

Sau khi để lại gần 2 triệu USD ở 1 khách sạn ở TP Hà Nội, Lộc, Anh và Duy đã gọi Lê Nguyên Bình từ tỉnh Gia Lai ra để lấy tiền.

Giao tiền cho Bình xong, Duy, Lộc và Anh tiếp tục di chuyển về hướng miền Trung rồi tìm đường sang Lào hoặc Campuchia. Tuy nhiên, do Cục CSHS đã phối hợp Bộ đội biên phòng phong tỏa các tuyến biên giới, đường mòn, lối mở, không để tẩu thoát, nhóm của Lộc, Duy và Anh đã chạy lên tỉnh Gia Lai để lẩn trốn.

Công an thu hồi gần 2 triệu USD tại 1 khách sạn ở Hà Nội

Trưa ngày 24-3, Cục CSHS đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt cả 3 người khi đang trốn tại một chòi lá ở thôn Nông Trường, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, Gia Lai.

Thời điểm bắt giữ, công an thu giữ 3 ô tô của Lộc, Duy và Anh cùng toàn bộ tiền mà cả 3 mang theo.

Hiện, Cục CSHS đã bàn giao Lộc, Duy và Anh cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.