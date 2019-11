Công an quận xin lỗi người bị oan và bồi thường 900 triệu

Sáng 9-11, tại UBND phường Ba Láng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Công an quận Cái Răng đã tiến hành các thủ tục xin lỗi công khai tại nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Triều (60 tuổi, ngụ phường Ba Láng) và đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Tuân theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.



Trung tá Võ Tấn Ngọc - Phó Trưởng Công an quận Cái Răng đọc lời công khai xin lỗi ông Triều và đại diện gia đình ông Tuân tại buổi xin lỗi. Ảnh: NN

Tại buổi xin lỗi, Phó Trưởng Công an quận Cái Răng, trung tá Võ Tấn Ngọc tóm tắt lại quá trình các cơ quan tố tụng làm oan đối với chú cháu ông Nguyễn Văn Triều. Ông Ngọc cho biết, ngày 7-11, Công an quận Cái Răng đã bồi thường tổn thất tinh thần và thu nhập thực tế bị mất đối với ông Triều và đại diện gia đình ông Tuân. Được biết, tổng số tiền bồi thường cho chú cháu ông Triều là hơn 900 triệu đồng.

“Hôm nay, thay mặt Nhà nước, đại diện ban lãnh đạo Công an quận Cái Răng công khai xin lỗi ông Nguyễn Văn Triều và đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Tuân. Chúng tôi mong muốn các ông bà chấp nhận lời xin lỗi. Chúng tôi cam kết xử lý nghiêm người thi hành công vụ đã có hành vi gây thiệt hại cho các ông bà thời gian qua” – ông Ngọc nói.



Đại diện Công an quận Cái Răng trao hoa và quyết định bồi thường oan cho ông Triều và đại diện gia đình ông Tuân. Ảnh: NN

Ông Nguyễn Văn Triều cho biết, tính đến hôm nay là 23 năm 8 tháng lẻ một ngày ông bị oan và được xin lỗi. Ông Triều gửi lời cảm ơn các cơ quan ban ngành và báo chí, dù là thứ 7 vẫn dành thời gian đến chia sẻ với ông và gia đình chú ông. Được công an quận tổ chức xin lỗi ông Triều nói rất vui vì thân phận pháp lý của mình đã được giải oan, danh dự của ông được phục hồi.

Ông Triều kể lại về những tháng ngày buồn bã vì dính vào vụ án này. Ông gửi lời mong muốn các cơ quan ban ngành giải quyết việc cấp giấy phần đất gia đình ông đang ở.



Ông Triều phát biểu ý kiến sau khi được nghe lời công khai xin lỗi của đại diện Công an quận Cái Răng. Ảnh: NN

Từ năm 2015, PLO từng có nhiều bài phản ánh về vụ án oan sai của chú cháu ông Triều. Nguyên nhân vụ án xuất phát từ việc tranh chấp đất giữa chú cháu ông Triều với một người hàng xóm tên NVN từ năm 1988. Hai bên đã được địa phương hòa giải thành với nội dung ông N. được sử dụng 500 m2 đất. Mọi chuyện êm xuôi, hai bên sau đó đều không có khiếu nại gì.

Đến năm 1993, UBND huyện Châu Thành (tỉnh Cần Thơ cũ) lại cấp giấy đỏ cho ông N. với diện tích hơn 900 m2 bao trùm lên đất mà ông Triều đang ở. Ông Triều khiếu nại thì UBND huyện buộc ông phải trả đất cho ông N., lúc thì 700 m2, lúc thì hơn 900 m2.

Từ năm 1994 đến 1995, Thanh tra và UBND huyện Châu Thành đã ban hành sáu quyết định buộc ông Triều và người chú ruột là ông Nguyễn Văn Tuân phải tháo dỡ nhà, giao trả đất cho ông N. Ông Triều, ông Tuân tiếp tục khiếu nại thì bị phía ủy ban đề nghị khởi tố hai ông về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai theo Điều 180 BLHS.



Vợ chồng ông Nguyễn Văn Triều và đại diện gia đình ông Tuân chụp hình với luật sư đã hỗ trợ các gia đình thời gian qua.

Tháng 6-1995, công an huyện khởi tố vụ án. Đến tháng 4-1996 thì ông Triều bị bắt tạm giam. Tháng 7-1996, TAND huyện Châu Thành đưa ông Triều ra xét xử nhưng sau đó hoãn phiên tòa. Ông Triều được tòa ra quyết định trả tự do ngay tại tòa.

Tòa cho ông về nhà nhưng không nói là ông có tội hay không. Ông về được mấy tháng, thấy không có động tĩnh gì bèn khiếu nại yêu cầu các cơ quan tố tụng sớm giải quyết vụ án cho sáng tỏ nhưng không cơ quan nào trả lời.

Ông khiếu nại nhiều nơi, mãi đến năm 2007, Công an TP Cần Thơ mới mời ông đến làm việc, yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan. Sau đó, Công an TP Cần Thơ có thông báo khiếu nại của ông là đúng.

Ngày 19-12-2007, sau hơn 11 năm kể từ lúc tòa trả tự do cho ông Triều, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đến ngày 9-2-2009, Công an quận Cái Răng ra tiếp quyết định đình chỉ điều tra bị can với lý do hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

Và đến ngày 10-5-2016, hơn 20 năm kể từ ngày bị bắt, ông Triều nhận thêm một quyết định đình chỉ điều tra bị can với lý do đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm.

Sau hơn 20 năm ròng rã gửi đơn kêu oan, đến tháng 8-2016, ông Triều nhận được văn bản trả lời của Công an TP Cần Thơ cho biết giám đốc Công an TP đã có chỉ đạo giải quyết vụ việc. Công văn hướng dẫn ông Triều liên hệ Công an quận Cái Răng để được hướng dẫn các thủ tục có liên quan đến việc bồi thường oan.