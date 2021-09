Ngày 22-9, một nguồn tin cho biết VKSND Tối cao mới đây ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can trong vụ án xảy ra tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội.



Đây là vụ án được tách ra từ vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ngoài ông Chung, nhiều bị can khác bị truy tố tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gồm ông Nguyễn Văn Tứ, cựu chánh Văn phòng Thành ủy, giám đốc Sở KH&ĐT TP Hà Nội; Phạm Thị Thu Hường, cựu chánh văn phòng Sở KH&ĐT; ông Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở KH&ĐT và bà Phạm Thị Kim Tuyến, cựu trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT.

Hai bị can khác cũng bị cáo buộc cùng tội danh trên gồm ông Võ Việt Hùng, giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh và ông Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh.

Theo kết quả điều tra, năm 2016, Sở KH&ĐT TP Hà Nội tổ chức đấu thầu gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, ông Chung được Bùi Quang Huy (tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, hai người quen nhau từ trước) nhờ vả nên đã chỉ đạo đình chỉ thầu không đúng thẩm quyền, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.

Ông Chung yêu cầu Sở KH&ĐT Hà Nội cho Công ty Nhật Cường thực hiện thí điểm số hóa đối với gói thầu với động cơ cá nhân là để cho Công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu, trúng thầu và hưởng lợi ích.

Tuy nhiên, sau khi trúng thầu, Bùi Quang Huy đã bán lại toàn bộ hai gói thầu cho Công ty Đông Kinh để hưởng lợi 19 tỉ đồng. Hành vi sai phạm của các bị can đã làm sai lệch kết quả chọn nhà thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trước đó, vào tháng 12-2020, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Ngoài ông Chung, ba bị cáo khác gồm Phạm Quang Dũng, cựu cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế - C03, Bộ Công an, bị tuyên bốn năm sáu tháng tù; Nguyễn Hoàng Trung, cựu cán bộ công an biệt phái, chuyên viên bị tuyên 24 tháng tù và Nguyễn Anh Ngọc, cựu cán bộ công an biệt phái, phó trưởng Phòng Thư ký biên tập - UBND TP Hà Nội bị tuyên 18 tháng tù về cùng tội danh nêu trên.

Ông Chung và các đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt tài liệu mật liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Hồi tháng 3-2021, C03 tiếp tục khởi tố bị can đối với ông Chung và Nguyễn Trường Giang - giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an xác định hai bị can này đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C của Công ty Watch water- CHLB Đức qua Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic do Nguyễn Trường Giang làm Giám đốc để xử lý, duy trì chất lượng hồ trên địa bàn TP Hà Nội trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.