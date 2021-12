Văn bản giả được đóng dấu thật của UBND TP Hải Phòng Công an trưng cầu giám định ba văn bản số 33/UBND-ĐC3, 2610/UBND-QH, 3302/UBND-QH2, còn hai văn bản mang số 3308/UBND-QH2, 169/BC-TNMT là bản photo nên không đủ điều kiện giám định. Theo kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP Hải Phòng, công văn 33/UBND-ĐC3 có dấu và chữ ký được làm giả bằng phương pháp in phun, công văn 2610/UBND-QH và 3302/UBND-QH2 có chữ ký mang tên Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng là chữ ký sao chụp nhưng dấu đóng trên văn bản là cùng con dấu của UBND TP Hải Phòng.