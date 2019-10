Cựu công an bị phạt tù, nộp lại 33,5 tỉ đồng

Bản án xác định Vinh, Nguyên, Thạnh móc nối với Lam (khi ấy làm việc tại Phòng QLXNC công an TP.HCM) để mua tiêu chuẩn nhập khẩu ô tô theo diện Việt kiều hồi hương. Để hợp thức hóa hồ sơ, cả nhóm bàn bạc sẽ nhờ cán bộ Cục QLXNC - Bộ Công an đóng dấu xuất nhập cảnh khống vào hộ chiếu Việt kiều. Từ tháng 1-2011 đến tháng 12-2012, cả nhóm làm thủ tục nhập khẩu đứng tên 64 Việt kiều hồi hương mô tô và ô tô là các "siêu xe” các hãng Rolls Royce, Bentley, Lexus... Các xe này nếu không thuộc diện xe gắn “mác” Việt kiều hồi hương thì phải chịu các khoản tiền thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng hàng trăm tỉ đồng. Trong đó có 54 trường hợp là thuê đứng tên nhập khẩu trái phép. Mỗi suất mua bán, nhóm trả công cho những người đứng tên trong hồ sơ từ 10.000 USD. Còn Hà, năm 2009 khi đến Phòng QLXNC - Công an TP.HCM làm thủ tục gia hạn visa cho một người cậu bên vợ (quốc tịch Mỹ) thông qua bạn quen Giang nhờ giúp đỡ và biết ơn. Sau một thời gian, Lam có giao cho Hà một số hộ chiếu do Mỹ và Việt Nam cấp của các Việt kiều để nhờ đóng dấu khống... Lý do Lam đưa ra các Việt kiều này già yếu hay người nhà Lam hoặc có hoàn cảnh đặc biệt để làm một số thủ tục cá nhân bên Mỹ như an sinh xã hội, thuế, bảo hiểm... Hà đã làm giúp dù không quen biết, gặp mặt chỉ vì tin tưởng Lam và không biết mục đích buôn lậu. Đồng thời, Hà không nhận bất kỳ lợi ích vật chất gì...