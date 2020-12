Cựu phó chánh án Nguyễn Hải Nam bị đề nghị cao nhất 2 năm tù

Ngày 30-12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xử vụ Nguyễn Hải Nam (cựu phó chánh án TAND quận 4) cùng đồng phạm xâm phạm chỗ ở người khác.

Mở đầu phần tranh luận, đại diện VKS sau khi luận tội đã đề nghị HĐXX phạt bị cáo Nam một năm sáu tháng đến hai năm tù. Bị cáo Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) bị đề nghị phạt từ hai năm đến hai năm sáu tháng cùng về tội xâm phạm chỗ ở người khác.



Theo VKS, các bị cáo thừa nhận hình ảnh, giọng nói trong clip trình chiếu tại là của mình. Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên xử, VKS cho rằng đủ căn cứ xác định bị cáo Nam, Tùng đã có hành vụ như đã cáo buộc. Cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội.





Hai bị cáo được dẫn giải đến toà. Ảnh: HOÀNG YẾN

Hành vi của bị cáo Nam, Tùng là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền tự do, dân chủ của người khác được pháp luật bảo vệ và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bản thân các bị cáo là những người có am hiểu pháp luật, có thời gian dài công tác trong ngành tư pháp. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe. Bên cạnh đó, VKS cũng ghi nhận các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu.



Hồ sơ thể hiện xuất phát từ tranh chấp hợp đồng mua bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm giữa bà Hoàng Thị Thu Thảo (quận Bình Thạnh, TP.HCM) với bà Hoàng Trọng Anh Chi.



Ngày 10-10-2017, bà Chi ký hợp đồng bán căn nhà trên cho bà Thảo với giá 25 tỉ đồng. Số tiền này được thống nhất thanh toán thành bốn đợt.



Bên bán sẽ giao công trình nhà đang xây dựng để bên mua tiếp quản và thực hiện việc quản lý thi công còn lại sau khi nhận tiền đặt cọc. Tình trạng căn nhà được xây dựng 80% chưa hoàn công, dự kiến hoàn công khoảng tháng 12-2017.





Toàn cảnh phiên toà. Ảnh: HOÀNG YẾN

Từ ngày 10-1-2017 đến 23-11-2019, bà Thảo đã thanh toán cho bà Chi số tiền cọc 7 tỉ đồng kèm chi phí xây dựng, hoàn công, xin giấy phép xây dựng đợt 2 tổng cộng 1,17 tỉ đồng. Còn bà Chi bàn giao căn nhà cho bà Thảo tiếp tục giám sát thi công.



Đến ngày 10-1-2018, bà Thảo và bà Chi gia hạn thời gian hoàn công đến cuối tháng 1-2018. Bên bán sẽ thanh toán tiền lãi của 7 tỉ đồng. Trường hợp bên mua - bà Thảo không đồng ý gia hạn thêm thì bà Chi sẽ hoàn cọc kèm lãi sáu tháng.



Trong quá trình thi công căn nhà, do xây dựng trái phép nên Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với chủ đầu tư công trình là bà Chi.



Tính đến tháng 4-2018, công trình chưa hoàn công và thủ tục chuyển nhượng căn nhà chưa được thực hiện. Bà Thảo yêu cầu bà Chi trả lại tiền cọc và chi phí phát sinh nhưng không được đồng ý... Sau đó, bà Thảo cùng bốn đứa con chuyển đến đây sinh sống.

Ngày 19-9-2019, bà Thảo đang ở Đà Lạt thì ông Tùng, ông Nam cùng một số người xông vào nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm dùng vũ lực, gây sức ép tinh thần đuổi người ra khỏi nhà và chiếm giữ căn nhà...

Trong vụ án còn có đối tượng Nguyễn Thị Hương Tâm đang bị truy nã vì có sai phạm liên quan đến vụ án này.



Hiện các luật sư đang tiến hành bào chữa, PLO sẽ cập nhật trong các bản tin sau.