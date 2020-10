Đánh giá đúng công việc của ngành tố tụng

Có không doanh nghiệp sân sau của một vài người? Thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đánh giá trong năm, công tác này đạt nhiều kết quả rõ nét, để lại ấn tượng rất tốt. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa nói: “Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng giảm. Điều này giúp tạo niềm tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần làm lành mạnh, trong sạch bộ máy của cả hệ thống chính trị”. Dù vậy, ông Hòa bày tỏ lo lắng khi “lợi ích nhóm”, “sân sau” vẫn tồn tại, thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp. Đặc biệt là vẫn xảy ra tham nhũng tại các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan tư pháp. Phó Trưởng ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng (ĐBQH tỉnh Bến Tre) đánh giá công tác thanh tra, giải quyết tố cáo phát hiện nhiều sai phạm trong nhiều lĩnh vực như đất đai, xây dựng, quản lý tài chính, ngân sách. Tuy nhiên, việc kết luận hành vi tham nhũng trong các sai phạm này còn có hạn. “Đề nghị làm rõ ý kiến đánh giá phải chăng do bao che hay có sự can thiệp trái pháp luật, hoặc do năng lực của các cơ quan phòng, chống tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn?” - ông Nhưỡng đặt câu hỏi. Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Tư pháp cũng lưu ý vẫn còn tình trạng người có chức vụ, quyền hạn “bảo kê”, bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật. Thậm chí có trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để tham nhũng, mà điển hình là vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội. Từ điểm cầu Đà Nẵng, ĐB Nguyễn Bá Sơn đề nghị điều tra làm rõ có hay không có việc năm doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu và phân phối thiết bị y tế hình thành một mặt bằng giá để đẩy CDC của các địa phương vào tình trạng buộc phải mua với giá cắt cổ vì không còn con đường nào khác. “Những doanh nghiệp đó là ai? Có phải là sân sau của một vài người? Tại sao những loại thiết bị y tế đặc biệt quan trọng này Nhà nước không nắm giữ, kiểm soát để điều tiết, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh?” - ông Sơn nêu nghi vấn. Để công tác phòng, chống tham nhũng hiệu quả hơn, ĐB Nguyễn Thanh Thủy (Đoàn Hậu Giang) đề nghị hoàn thiện chế tài ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm kinh tế, tham nhũng, lãng phí, kiên quyết thu hồi tài sản do chiếm đoạt, tham nhũng mà có. “Cần kịp thời công khai rộng rãi cho cử tri và nhân dân biết những vụ việc nghiêm trọng đã và đang xử lý” - bà Thủy nói.