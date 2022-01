Nguồn tin PLO xác nhận TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án Chiu Hao Cheng (người Đài Loan, sinh năm 1971) cùng 75 đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc để điều tra bổ sung một số vấn đề.



Hồ sơ thể hiện Chiu Hao Cheng năm 1996 bị Công an Đài Loan bắt về hành vi đánh bạc bị xử phạt hành chính cảnh cáo, đã hoàn tất thi hành án. Đến ngày 27-4-2019, Chiu Hao Cheng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và bị tạm giam.



Chiu Hao Cheng tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.T

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng internet thông các trang web Fun88.com, M88.com, 12bet.com, 11bet.com, 188bet.com… tại TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước với quy mô lớn.

Đường dây này có rất nhiều đối tượng tham gia, số tiền sử dụng cá cược thông qua giao dịch tại các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng hàng tỉ đồng.



Các trang web đánh bạc trực tuyến trên mạng internet trên có máy chủ đặt tại nước ngoài, được các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước trên thế giới và Châu Á, trong đó có Việt Nam.



Các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với nhiều người Việt Nam đứng ra lập tài khoản đại lý để quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn phương thức sử dụng trang web này để đánh bạc. Đồng thời tuyển chọn các đối tượng khác mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của Việt Nam làm tài khoản đại diện cho trang các web để nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc trái phép...



Các hình thức đánh bạc chủ yếu là chơi xổ số Number Game, chơi bài Baccarat, cá cược bóng đá và một số hình thức đánh bạc trực tuyến thắng thua bằng tiền.



Để tham gia đánh bạc trên web, con bạc đăng ký tài khoản thành viên do Chiu Hao Cheng và các đại lý cấp dưới làm đại diện. Sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu truy cập, các bị can đánh bạc phải chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các bị can tổ chức đánh bạc cung cấp. Từ đó tương ứng với số tiền đã chuyển sẽ được quy đổi thành điểm trong các tài khoản đánh bạc trực tuyến để người chơi thực hiện việc đặt cược.