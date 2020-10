Đình chỉ điều tra bị can nhưng vẫn gán có tội

Ngày 29-10, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã có quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao (48 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).



Lý do Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đình chỉ điều tra bị can đối với bà Giao là do chuyển biến tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

8/9 vụ là quan hệ dân sự

Trước đây, vào tháng 1-2013, bà Giao bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau gần tám năm kêu oan, nay bà Giao được đình chỉ điều tra nhưng là trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự.

Bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra của Cơ quan CSĐT thể hiện bà Giao làm nghề nuôi trồng thủy sản, đầu năm 2008 công việc làm ăn thua lỗ dẫn đến bà mắc nợ nhiều người. Ngày 26-2-2009, bà Giao đứng ra thành lập Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Giao, ngành nghề kinh doanh là sản xuất, phân phối cá và nuôi trồng thủy sản.

Cơ quan CSĐT nhận định dù biết rõ bản thân làm ăn thua lỗ, nợ nhiều người, không có khả năng thanh toán nhưng để tạo lòng tin cho người khác, bà Giao đứng ra thành lập doanh nghiệp rồi đi thuê một số ao cá của người khác để tiếp tục kinh doanh. Mặt khác, bà Giao còn đưa ra một số giấy tờ giả bằng tiếng Anh, nói cho người khác biết là mình có nguồn tiền rất lớn từ nước ngoài sắp chuyển về hoặc đưa ra bản xác nhận của ngân hàng cho vay tiền để người khác tin tưởng mà ký hợp đồng kinh doanh hoặc đưa tiền cho bà vay mượn sử dụng cá nhân.

Tính từ giữa năm 2008 đến tháng 6-2010, bà Giao đã huy động của tám người (chín vụ) với tổng số tiền 12,5 tỉ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra lại vụ án, Cơ quan CSĐT xác định trong chín vụ thì có đến tám vụ giao dịch giữa hai bên là quan hệ giao dịch dân sự, không có dấu hiệu hình sự. Cơ quan điều tra sẽ hướng dẫn các nguyên đơn khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.



Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao tại phiên tòa sơ thẩm mà bà bị kết án 15 năm tù. Ảnh: NN

“Người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa”

Riêng vụ bà Giao giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trị giá 1 tỉ đồng với bà Nguyễn Bích Liên, Cơ quan CSĐT vẫn giữ quan điểm cấu thành tội phạm hình sự. Cụ thể, sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đảm bảo hợp đồng vay, lợi dụng lòng tin của bà Liên, bà Giao đã gian dối đổi lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thế chấp cho người khác để đảm bảo hợp đồng mua bán thức ăn.

Theo cơ quan điều tra (cqđt), bà Giao khai đã trả cho bà Liên tiền và được bà Liên ký hủy các hợp đồng mua bán nhà, đất. Tuy nhiên, hợp đồng mua bán nhà, đất tại huyện Lấp Vò, Đồng Tháp để thế chấp vay 1 tỉ đồng chưa được hủy và bà Giao cũng không chứng minh được việc đã trả tiền cho bà Liên.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã có quyết định thay đổi tội danh, từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, CQĐT cho rằng quá trình điều tra nhận thấy do chuyển biến tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa nên miễn trách nhiệm hình sự cho bị can. Từ đó, CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với bà Giao.

Đối với vụ này, trước đó tòa sơ thẩm xác định hợp đồng chuyển nhượng giữa bà Giao và bà Liên là hợp đồng giả cách và tòa phúc thẩm cũng cho rằng nhận định này là có căn cứ.

Án 15 năm tù và 47 tháng tạm giam

Vụ án này năm 2018 TAND TP Cần Thơ từng đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Giao 15 năm tù, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam bà tại tòa. Sau đó, bà Giao kháng cáo kêu oan.

Đầu năm 2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP Cần Thơ, yêu cầu cấp sơ thẩm điều tra lại theo thủ tục chung.

Sau gần hai năm điều tra lại, ngày 12-10 vừa qua, Cơ quan CSĐT đã có quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Giao từ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Chỉ hai ngày sau đó, Cơ quan CSĐT tiếp tục có quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Giao với lý do đã nói ở trên.

Bà Giao cho biết tổng cộng bà bị tạm giam hai lần với thời gian 47 tháng.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Giao vẫn khẳng định mình bị oan. “Tất cả chỉ là quan hệ giao dịch dân sự đơn thuần. Trong đó, giao dịch với bà Liên là việc thế chấp vay mượn hai tài sản chung, hợp đồng nêu rõ, không thể tách ra như kết luận điều tra thể hiện” - bà Giao nói và cho biết bà sẽ khiếu nại quyết định đình chỉ điều tra này.