Ngày 2-7, xử phúc thẩm, TAND TP.HCM giữ nguyên mức hình phạt một năm tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1972) về tội cố ý gây thương tích.

HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo bị hại, buộc bị cáo bồi thường thêm 20 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Nhà Bè nhận định bị cáo Minh thành khẩn khai báo, hối cải, tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; gia đình có công với cách mạng.

Đáng chú ý, quá trình sinh sống tại địa phương, bị cáo cũng có đóng góp tích cực cho địa phương trong đợt dịch bệnh COVID- 19 nên xem xét giảm nhẹ.



HĐXX phúc thẩm giữ nguyên mức án TAND huyện Nhà Bè đã tuyên đối với bị cáo Nguyễn văn Minh. Ảnh: H.YẾN

Theo hồ sơ, ông Trần Minh Nhựt (sinh năm 1979) cùng cư ngụ với gia đình cô ruột tại nhà trên Đường Huỳnh Tấn Phát (thị trấn Nhà Bè). Phía sau nhà giáp phía sau nhà của mẹ vợ Minh và có một phần diện tích mà hai gia đình đang tranh chấp. Trên diện tích đất này có một cửa rào B40 do gia đình mẹ vợ Minh dựng lên và đã khóa lại.



Chiều 11-8-2019, ông Nhựt ra phía sau nhà dùng kìm cắt phá cửa rào thì Minh hăm dọa sẽ đánh. Do ông Nhựt vẫn tiếp tục cắt nên Minh dùng tay phải đấm hai cái vào mặt ông này trúng vùng mũi, mắt gây thương tích. Hai bên lao vào giằng co, vật lộn với nhau thì có vài thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) chạy vào can.

Ngày 28-8-2019, ông Nhựt có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Minh nên vụ việc được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè giải quyết theo thẩm quyền.



Theo kết luận giám định, tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại của ông Nhựt là 12%. Các thương tích không nguy hiểm đến tính mạng.

Tại phiên xử sơ thẩm, ông Nhựt yêu cầu Minh phải bồi thường 240 triệu đồng gồm chi phí điều trị thương tích 10 triệu, tổn thất về thu nhập cá nhân ba tháng không làm việc là 30 triệu. Còn lại 200 triệu là tiền tổn thất tinh thần và chi phí khám chữa bệnh nếu có phát sinh.

Bị cáo đã bồi thường cho ông Nhựt 40 triệu đồng. Số tiền còn lại bị cáo Minh không đồng ý bồi thường…



HĐXX sơ thẩm nhận định do vết thương chưa đến mức tổn thất về tinh thần, ông Nhựt cũng không đưa ra được tài liệu chứng cứ nào thuyết phục để chứng minh được sẽ phát sinh chi phí khám chữa vết thương do bị cáo gây ra nên không chấp nhận yêu cầu bồi thường 200 triệu.



Sau đó, bị hại kháng cáo cho rằng bỏ lọt tội phạm, hình phạt và yêu cầu bồi thường thiệt hại…