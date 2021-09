Số vụ án chưa phản ánh đúng tình hình vi phạm Tại phiên họp thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Tư pháp hôm 6-9, nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp dẫn lại số liệu cho thấy từ ngày 1-10-2020 đến 31-7-2021, CQĐT VKSND Tối cao đã thụ lý 139 tố giác, tin báo về tội phạm; thụ lý 46 vụ/57 bị can (trong đó khởi tố mới 32 vụ/44 bị can). Theo nhóm nghiên cứu, số vụ án, bị can khởi tố đã tăng sáu vụ (hơn 23%) và 17 bị can (hơn 60%). Đặc biệt, tỉ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (tăng hơn 30%, vượt 10% so với chỉ tiêu QH giao). Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho rằng dù số vụ án được phát hiện, khởi tố, điều tra có tăng so với năm trước nhưng số lượng vụ án được phát hiện chưa phản ánh đúng tình hình vi phạm, tiêu cực trong hoạt động tư pháp.