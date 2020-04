Không đeo khẩu trang, đánh cán bộ kiểm dịch: Phạt 9 tháng tù

Sáng 10-4, TAND huyện Tiên Yên, Quảng Ninh xử vụ Đào Xuân Anh phạm tội chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.



Vụ án được đưa ra xét xử lưu động, VKSND huyện Tiên Yên thực hiện việc số hóa hồ sơ công khai tài liệu chứng cứ, truyền hình trực tuyến đến 13 điểm cầu tại các xã, truyền thanh trực tiếp đến các thôn bản của huyện.

Việc này nhằm tuyên truyền, giáo dục người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay.



Bị cáo Đào Xuân Anh

Theo cáo trạng, chiều 4-4, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên xã Đông Hải – Đông Ngũ, Tiên Yên đang làm nhiệm vụ thì phát hiện Đào Xuân Anh (tên gọi khác Đào Văn Doanh, sinh năm 1990, trú xã Đông Hải, Tiên Yên) không đeo khẩu trang.

Lực lượng chức năng đã nhắc nhở, yêu cầu người này thực hiện đúng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của tỉnh.

Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà còn có hành vi xúc phạm, dùng mũ cối đánh vào cán bộ trong chốt kiểm soát, sau đó bỏ về nhà.

Tối cùng ngày, Xuân Anh đến cơ quan công an huyện đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.



Ngày 6-4, VKSND huyện Tiên Yên phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bị can Đào Xuân Anh về tội chống người thi hành công vụ.



Tại tòa, sau khi phân tích, đánh giá hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 9-12 tháng tù.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và tranh luận tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù.

Theo kiemsat.vn