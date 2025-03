Đoàn Luật sư TP.HCM xóa tên 1 luật sư khỏi danh sách thành viên 21/03/2025 19:00

Ban Chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.HCM vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với Luật sư (LS) B.V.T.K (sinh năm 1988) bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM.

Theo Quyết định kỷ luật, Luật sư K đã có những hành vi vi phạm như: cung cấp dịch vụ pháp lý đại diện theo ủy quyền cho bà L.T.K.C theo Hợp đồng ủy quyền để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và giải quyết các công việc liên quan khi thi hành Bản án phúc thẩm số 434/2020/HS-PT của TAND Cấp cao tại TP.HCM nhưng không ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Hành vi này của luật sư K đã vi phạm Điều 26 Luật Luật sư, Quy tắc 10.5 của Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam năm 2019, thuộc trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM 06 tháng theo khoản 2 Điều 30 Quy chế 50.

Cũng theo quyết định kỷ luật, Luật sư K còn có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc đã nhận 2,5 tỉ đồng của bà C trong số tiền 5 tỉ đồng đã thỏa thuận nhưng lại cho rằng chỉ nhận để chuyển giúp cho bên thứ ba.

Cụ thể, luật sư này giao dịch về việc nhận ủy quyền, nhận tiền không chỉ trực tiếp với bà C, mà còn thông qua con của bà C. Luật sư K thừa nhận có nhắn tin cho bà C để đòi 1,8 tỉ đồng còn lại (trong số 5 tỉ đồng) với lý do công việc đã xong thì đề nghị gia đình bà C phải thực hiện cam kết trả tiền. Luật sư K nhắn tin cho bên bà C để sau đó các con của bà chuyển tổng cộng 700 triệu đồng nhưng sau đó Luật sư K lại cho rằng các khoản tiền này là giao dịch cá nhân giữa mình và con bà C. Tuy nhiên, Luật sư K không chứng minh được tiền này là giao dịch, thỏa thuận cá nhân.

"Hành vi của Luật sư K lừa dối khách hàng nêu trên là vi phạm điểm d khoản 1 Điều 9 Luật Luật sư, thuộc trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư TP.HCM theo điểm a khoản 4 Điều 42 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 31 Quy chế 50", Quyết định nêu rõ.