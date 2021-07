Trúng đấu giá đất hơn 1,4 tỉ đồng Thửa đất lúa trên bắt nguồn từ hợp đồng cầm cố đất từ năm 2006 giữa ông C. và vợ chồng bà D. Tuy nhiên, bản án dân sự năm 2015 của TAND huyện Cờ Đỏ đã tuyên hủy hợp đồng do trái pháp luật, buộc vợ chồng bà D. trả lại cho ông C. 200 chỉ vàng 24K; buộc ông C. trả lại cho vợ chồng bà D. thửa đất lúa trên khi nhận đủ 200 chỉ vàng 24K. Năm 2016, chi cục THA ra quyết định THA theo yêu cầu của ông C. Sau đó, TAND huyện Cờ Đỏ thụ lý vụ án kinh doanh thương mại giữa ngân hàng và vợ chồng bà D. Năm 2017, tòa án buộc vợ chồng bà D. phải trả cả gốc và lãi cho ngân hàng hơn 1 tỉ đồng. Cuối tháng 2-2017, chi cục THA kê biên hai thửa đất của vợ chồng bà D. giao cho ông C. quản lý, canh tác. Sau đó, ngân hàng có đơn yêu cầu THA nên tháng 5-2018, chi cục THA ra quyết định THA. Các tài sản kê biên của vợ chồng bà D. được mang ra bán đấu giá, sau bốn lần giảm giá thì ông T. là người mua trúng đấu giá với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông C. không giao đất nên chi cục THA đã cưỡng chế, giao đất cho ông T. ký nhận xong. Ông C. khiếu nại việc cưỡng chế giao đất cho ông T. nhưng Chi cục THA huyện Cờ Đỏ và Cục THA TP Cần Thơ đã giải quyết bác khiếu nại.