Đề nghị truy tố chủ cửa hàng xe máy Tân Tiến bán xe gian cho khách, chiếm đoạt 9,3 tỉ đồng 19/09/2024 15:55

(PLO)- Bị can Bùi Văn Tân thu mua xe không rõ nguồn gốc rồi thuê người mài đục số khung, số máy để biến xe gian thành xe mới rồi bán cho khách hàng để chiếm đoạt tiền.

Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với bị can Bùi Văn Tân (chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các bị can: Nguyễn Ngọc Thúy, Võ Đình Thắng, Nguyễn Trung Thông, Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Lê Văn Tới, Trần Thị Như Thúy bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can: Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Sỹ Toàn và Nguyễn Thị Kiều Oanh bị đề nghị truy tố về tội mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị can Bùi Văn Tân thời điểm bị bắt. Ảnh: CA

Theo kết luận điều tra, từ năm 2018 đến tháng 12-2023, Bùi Văn Tân đã thành lập 4 cơ sở kinh doanh xe tại huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, quận 12 và tỉnh Bình Dương.

Cuối năm 2021, Tân nhận thấy trên thị trường có nhiều xe máy đã qua sử dụng, không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc. Tân biết tại công ty xuất nhập khẩu xe máy, cửa hàng xe máy có nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng còn dư khi xuất khẩu.

Từ đó, bị can Tân đã nảy sinh ý định thu mua xe không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ, mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rồi thuê người mài đục số khung, số máy xe cho phù hợp với thông tin trên phiếu xuất xưởng rồi bán cho khách, đăng ký như xe mới nhằm chiếm đoạt tiền.

Tân đặt vấn đề và thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như mài đục số khung, số máy xe máy với tiền công 1 triệu đồng/xe.

Đồng thời, Tân tìm và thu mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe máy với giá từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/phiếu của bị can là chủ hệ thống cửa hàng ôtô, xe máy gồm Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Sỹ Toàn. Bị can này cũng thu mua những xe máy không rõ nguồn gốc từ bị can Lê Văn Tới với giá từ 18 đến 22 triệu đồng/xe.

Hai bị can Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như. Ảnh: HT

Khi đưa xe về cửa hàng, các nhân viên của Tân sẽ tiếp nhận, chụp hình xe, số khung, số máy gửi lên nhóm zalo để theo dõi, quản lý.

Sau đó, Tân chỉ đạo Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc tháo biển số cũ, tháo phần đuôi xe và đưa xe đến cửa hàng xe máy của Như, Oai để 2 người này mài đục thay đổi số khung, số máy.

Sau khi mài đục thay đổi số khung, số máy, Oai và Như sẽ làm sạch vị trí mài đục, cà số khung, số máy bỏ vào trong cốp xe và gọi người đưa xe về lại cửa hàng của Tân.

Khi xe về cửa hàng, nhân viên của Tân tân trang, sơn sửa, thay lắp các bộ phận… lại xe như mới để chụp hình đăng tải lên mạng xã hội hoặc trưng bày tại các cửa hàng của Tân. Đối với những chiếc xe đã mài đục số khung, số máy, Tân chỉ đạo nhân viên khi tư vấn, giới thiệu với khách là xe lướt, bao rút hồ sơ, bao giấy tờ…

Khi có khách mua xe thì nhân viên của Tân sẽ lấy bản cà số khung, số máy do Như, Oai để sẵn trong cốp xe và làm thủ tục đăng ký, liên hệ với “cò dịch vụ” tại địa phương nơi khách hàng thường trú để thuê thực hiện các thủ tục đăng ký xe, cấp biển số mới cho khách.

Bằng cách thức trên, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện (tháng 12-2023), Bùi Văn Tân khai nhận đã mua tổng cộng 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng. Sau đó, bán hơn 300 xe máy cho khách hàng.

Quá trình điều tra đến nay đã thu giữ được 259 xe máy do hệ thống cửa hàng xe máy của Tân bán cho khách hàng, chiếm đoạt 9,3 tỉ đồng. CQĐT xác định được 258 bị hại. Đến nay, Tân mới chỉ bồi thường được cho một bị hại với số tiền 39 triệu đồng.