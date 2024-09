Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu... thu lợi bất chính hàng chục tỉ 17/09/2024 21:55

Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, vừa tổ chức triệt phá thành công đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức hoạt động trên không gian mạng với số lượng đặc biệt lớn.

Theo đó, ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành bắt quả tang nhóm người do Che Triệu Mãn (28 tuổi, trú tại TP.HCM) cầm đầu, Trần Duy Quang (25 tuổi, trú tại Nghệ An), Chu Thị Phương Thảo (25 tuổi, trú tại Hà Nam), Nguyễn Thanh Phong (33 tuổi, trú tại TP.HCM), Nguyễn Huỳnh Phương Mai (31 tuổi, trú tại TP.HCM); đã có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, hoạt động trên không gian mạng với số lượng lớn.

Chân dung nhóm người trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu. Ảnh CA

Quá trình bắt và khám xét các nghi phạm, lực lượng công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu giả GPLX, giấy đăng ký xe mô tô, bằng, chứng chỉ tốt nghiệp; bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng; 1 thẻ tiết kiệm trị giá 3,5 tỉ đồng… và một số giấy tờ, tài liệu khác liên quan.

Đấu tranh khai thác, những người trên đã khai nhận hành vi làm giả giấy tờ và bán ra thị trường loại giấy tờ, tài liệu giả, thu lợi bất chính khoảng 40 tỉ đồng.



Công an cho biết, đây là vụ án có tính chất đặc biệt lớn, số lượng tài liệu giả được nhóm người sản xuất, bán với số lượng rất lớn lên đến gần 30.000 giấy tờ giả các loại, trên địa bàn 62/63 tỉnh, thành phố, thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỉ đồng.

Các tài liệu giấy tờ giả được các nhóm người trong đường dây đặt hàng mua để sử dụng vào các mục đích xin việc, hợp thức hóa bằng cấp, giấy tờ.

Đặc biệt, họ sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự, hoạt động của các cơ quan nhà nước...

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật vụ án. Ảnh: CA

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án ảnh hưởng lớn đến các hoạt động xã hội, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, thu hồi các loại giấy tờ, tài liệu được làm giả đang trôi nổi ngoài xã hội, xử lý triệt để những người liên quan.