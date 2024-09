Bị khởi tố vì rao bán ô tô giá rẻ chiếm đoạt tiền cọc xe hơn 1 tỉ đồng 15/09/2024 19:19

Chiều 15-9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Đăng Đức (30 tuổi, quê quán phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk; ngụ TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Đăng Đức. Ảnh: CA

Thời gian gần đây, Đức lên mạng xã hội với tên Facebook Nguyễn Hoài Linh đăng tải các thông tin mua bán xe ô tô giá rẻ tại các trang, hội nhóm rồi lừa chiếm đoạt tiền của những người muốn mua xe. Công an huyện Hương Sơn đã cử một tổ công tác vào TP.HCM tiến hành các biện pháp trinh sát, xác định thông tin trên mạng xã hội với tên Nguyễn Hoài Linh đều là Trần Đăng Đức.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã thực hiện việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đức. Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đức, công an thu giữ hai laptop, hai điện thoại di động, nhiều SIM và thẻ ATM cùng nhiều dụng cụ, thiết bị, tài liệu khác.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, để có tiền tiêu xài cá nhân, Trần Đăng Đức nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Để thực hiện hành vi phạm tội, Đức đã sử dụng mạng xã hội Facebook, tạo lập ba tài khoản Facebook với những thông tin cá nhân, ảnh đại diện… giả mạo.

Từ đó, Đức sử dụng các tài khoản Facebook tham gia các hội nhóm mua bán xe ô tô với mục đích thu thập các thông tin gồm: Giấy đăng ký xe, kiểm định xe, ảnh và video xe rồi copy về chỉnh sửa các thông tin chủ sở hữu thành tên “Nguyễn Hoài Linh”. Đức sử dụng nhiều SIM rác, số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo tên “Hoài Linh” và liên lạc với những người có nhu cầu mua xe.

Tang vật công an thu giữ.

Khi có người nhắn tin, gọi điện hỏi mua xe, Đức trao đổi qua số điện thoại SIM rác, ứng dụng Messenger và Zalo. Quá trình trao đổi, Đức thông báo giá bán xe rẻ hơn so với thị trường và gửi các thông tin về xe như giấy tờ cá nhân, số tài khoản ngân hàng để người mua tin tưởng; sau đó Đức yêu cầu người muốn mua xe phải chuyển tiền cọc mua xe, số tiền dao động từ khoảng 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Sau khi người mua chuyển tiền đến tài khoản thì Đức chặn liên lạc. Bằng thủ đoạn nêu trên, từ đầu năm 2024 đến nay, Đức đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, năm 2020, Đức bị TAND quận 9, TP.HCM (nay là TAND TP Thủ Đức, TP.HCM) xử phạt 1 năm 6 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.