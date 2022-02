Ngày 16-2 TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, An Giang) cùng bốn bị cáo kháng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bốn bị cáo còn lại gồm Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, cùng ngụ huyện An Phú).

Sau khi làm thủ tục, đại diện VKSND tỉnh An Giang đã công bố cáo trạng truy tố các bị cáo ra trước toà.

Cáo trạng cáo buộc ngày 24-6-2019, Hạnh chỉ đạo kêu Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp đối tượng tên Cốp, Tuot (người Campuchia) nhận tiền USD vận chuyển về Việt Nam để giao cho Hanh. Khi cả 4 đang trên đường vận chuyển tiền về thì bị lực lượng chức năng phát hiện như trên. Sau đó, Sang báo lại sự việc cho Hạnh biết. Tuy nhiên Sang khai thông qua báo đài mới biết mình vận chuyển trái phép 470.000 USD.



Các bị cáo tại toà. Ảnh: HD

Bị cáo Hạnh không đồng ý với cáo trạng, cho rằng mình bị oan. Toà đã yêu cầu cán bộ hỗ trợ tư pháp đưa bị cáo Hạnh về trại tạm giam để toà xét hỏi bốn bị cáo còn lại. Buổi chiều toà sẽ tiến hành xét hỏi bị cáo Hạnh.

Riêng bốn bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh đều thừa nhận nhận vi phạm tội của mình. Cụ thể Sang khai làm thuê cho Hạnh vào khoảng giữa năm 2018. Đến khoảng tháng 11-2018 thì Sang bắt đầu tham gia vận chuyển tiền tệ trái phép cho Hạnh, khoảng 5-6 lần/tháng.

Ngày24-6-2019, Hạnh điện thoại kêu Sang gom các bị cáo lại để qua Campuchia gặp Cốp lấy “hàng” về cho Hạnh. Do 3 bị cáo kia có đi nhiều lần rồi nên mới kêu đi. Bị cáo có điện thoại kêu Yên đi canh đường nhưng Yên bận, những lần trước Yên là người canh đường cho các bị cáo vận chuyển.

Đặc biệt Sang là người đứng tên dùm nhiều tài sản nhà, đất, xe cho Hạnh.



Bị cáo Phạm Thành Sang khai nhận lệnh vẫn chuyển tiền tệ trái phép từ Mười Tường. Ảnh: HD

Còn các bị cáo Linh, Lê và Minh khai là nhận “lệnh” đi nhận hàng từ Sang. Trong đó Sang, Lê, Minh làm thuê cho Hạnh; Linh làm thuê cho Xuyến. Trong vụ vấn chuyển trên Minh có nhiệm chạy võ lãi, Linh ngồi ở đầu võ. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện Linh đã ôm bọc tiền bỏ chạy nhưng bị vấp té, sợ bị bắt nên Linh đã bỏ lại bọc tiền và chạy về hướng Campuchia.

Bị cáo Lê khai “Hôm đó bị cáo đang đi bán vé số thì Sang kêu về đi qua Campuchia có công chuyện. Sau khi vận chuyển bất thành Sang có kêu Lê đi đến nhà Hạnh thông báo gói hàng đã bị lực lượng chức năng giữ nhưng khi bị cáo đi đến nhà Hạnh thì Sang kêu về vi Sang đã báo có cho Hạnh sự việc. Thông thường bị cáo nhận tiền công từ Hà nhưng bị cáo biết tiền đó là của Hạnh đưa cho Hà trả bị cáo”.

Lê còn thừa nhận có tham gia canh đường trong vụ vận chuyển 51kg vàng.



Bốn bị cáo thừa nhận tội vận chuyển tiền trái phép và mong toà xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: HD

Còn Minh cũng khai do Sang kêu đi chạy võ lãi sang Campuchia lấy hàng tiền, và biết tiền của Hạnh. Hạnh là người trả tiền công trong các vụ vận chuyển. Đồng thời Minh cũng có tham gia trong vụ vận chuyển 51kg vàng.

Cả bốn bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối lỗi, mong toà xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Toà tạm dừng. Chiều toà tiếp tục xét hỏi đối với bị cáo Hạnh.