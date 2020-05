Luật sư của Hồ Duy Hải chia sẻ trước phiên tòa đặc biệt

Từng không kháng nghị giám đốc thẩm Sáng 14-1-2008, công an phát hiện hai nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân là nhân viên Bưu cục Cầu Voi (Long An) bị giết tại nơi làm việc. Sau đó Hồ Duy Hải bị bắt, năm 2008 và 2009 Hải đã bị hai cấp tòa sơ thẩm TAND tỉnh Long An và phúc thẩm là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM (nay là TAND Cấp cao tại TP.HCM) tuyên án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản. Sau đó, được sự hỗ trợ của LS Phong, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải liên tục kêu oan cho con và trước khi thi hành án 20 giờ đồng hồ, Chủ tịch nước đã chỉ đạo tạm hoãn thi hành án và yêu cầu nhiều cơ quan vào cuộc xác minh. Tháng 11-2019, VKSND Tối cao có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (thay thế quyết định không kháng nghị của viện trưởng VKSND Tối cao năm 2011), đề nghị TAND Tối cao hủy hai bản án để điều tra lại. Theo quyết định kháng nghị, hai bản án tuyên tử hình Hải là chưa phù hợp với tình tiết khách quan vụ án; việc thu thập, đánh giá chứng cứ, tài liệu chưa đầy đủ; vụ án có nhiều nội dung cần chứng minh nhưng chưa được làm rõ. Ngoài ra, các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều vi phạm nghiêm trọng như bỏ sót chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu; không đưa lời khai của Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án dẫn đến sai lầm nghiêm trọng... Đồng thời, kháng nghị cũng chỉ ra hàng loạt mâu thuẫn trong lời khai, chứng cứ, dấu vết tại hiện trường chưa được làm rõ, thiếu sót, vi phạm tố tụng nghiêm trọng...