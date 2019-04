Vụ Nguyễn Hữu Linh: Thôi thóa mạ người vợ đi!

Lần này, người “lên thớt” là vợ của bị can Linh, người đã tố giác (và sau đó đã rút đơn) việc bà cùng các con đã bị nhiều người làm nhục trong những ngày qua.



Chi tiết hơn, ngày 27-4, vợ của bị can Linh có gửi thư cám ơn chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Công an TP này đã có những biện pháp để bảo đảm an toàn cho gia đình bà. Cũng trong thư, bà cho biết sức chịu đựng của bà và các con đã vượt ngưỡng; bà mong muốn chuyện bà và các con bị xúc phạm được khép lại từ đây để bà cùng các con không còn bị gây tổn thương.

Và đây là những lời chua xót của bà:

“Là một người vợ, người mẹ, tôi thấy rằng mình phải chịu một phần trách nhiệm trong việc này, nhưng các con tôi, các cháu tôi không có tội. Sự việc lần này nó như bản án chung thân đối với gia đình chúng tôi, nó sẽ là một ký ức đau buồn mà suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên”.

“Trong những ngày qua, rất nhiều người đã đến bôi sơn, ném chất bẩn, chụp ảnh, đưa hình ngôi nhà chúng tôi, con cái chúng tôi lên mạng. Các bạn đã biến chúng tôi từ những người có nhà nhưng không dám về, không dám bước ra đường vì cảm giác sợ hãi luôn hiện ra trước mắt”.

Đồng thời với thư trên, vợ của bị can Linh còn gửi đơn đến Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) để đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra can thiệp, xem xét, xử lý hành vi làm nhục người khác của các cá nhân, tổ chức đã gây ra với gia đình bà.

Theo nội dung đơn tố cáo, bà cho biết từ lúc ông Linh bị điều tra về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi thì bà cùng các con đã bị rất nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi không đúng pháp luật. Ngoài các hành động được bà kể ở trên thì đám đông còn có những lời lẽ xúc phạm gia đình bà trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi đơn này đang được công an quận xem xét theo trình tự quy định thì cuối chiều cùng ngày bà đã đề nghị được rút lại đơn.

Rất rất nhanh, khi bức thư, nội dung đơn, việc rút đơn lần lượt được báo chí công bố thì rất rất nhiều facebooker đã lên tiếng. Nếu nhiều người tỏ ra đồng cảm với nỗi khổ của gia đình bà; chấp nhận lời xin lỗi và sự cùng chịu trách nhiệm của bà về sai phạm thì cũng có rất nhiều người đã nặng lời dè bỉu, chửi bới, công kích… bà mà bài báo này không tiện nhắc lại.

Xin được hỏi ngay: Trong việc dâm ô một đứa trẻ, Nguyễn Hữu Linh đang được xác định là đã có hành vi phạm tội hình sự, sẽ bị pháp luật xử lý thích đáng, đã và sẽ bị miệng đời nguyền rủa mãi không thôi. Còn vợ, con của Linh hoàn toàn không liên can, không làm sai trong chuyện này. Vậy hà cớ gì mà nhiều người, trong đó có những người hành nghề về luật, lại nặng lời mạt sát, thóa mạ họ?

Với hành vi dâm ô, mọi người có quyền căm phẫn, lên án, đòi hỏi các cơ quan pháp luật hành động để mong giảm thiểu, loại bỏ tội ác. Song mọi người không thể vì để đấu tranh với vi phạm pháp luật đó mà lại có những hành vi vi phạm pháp luật khác với vợ, con của bị can. Đơn giản là họ không sai quấy, không có tội gì.

Nếu không thể đặt mình là người trong cuộc để có sự chia sẻ với họ về những đau khổ do chồng (cha) đã phạm tội thì mọi người cũng đừng hè nhau gí họ vào đường cùng.

Còn nhớ vụ án “Đường Sơn Quán” từng gây chấn động cả nước với các tội danh như chứa mại dâm; truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ…, trong đó có một bị cáo vốn là trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM. Vì không chịu nổi những đàm tiếu của bạn bè, lối xóm…, người con gái học cấp III của bị cáo này đã tự tử, người vợ của ông thì dở điên dở khùng… Ý là thời đó chưa có mạng mà người thân còn chịu không thấu với búa rìu dư luận!

Không thể tiếp tục vịn lẽ chống cái ác mà trở thành dữ tợn, ác độc, thậm chí là phạm tội với những người vô tội khác. nguyên tắc “ai làm nấy chịu” bắt buộc phải được tuân thủ. bởi lẽ bất kỳ người lương thiện nào cũng cần phải được sống yên lành, cả những đứa trẻ bị hại và cả thân nhân của kẻ phạm tội.