Lý do hủy án vụ trưởng công an xã nhận 10 triệu đồng

Sáng 29-9, sau hai ngày xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ cựu trưởng công an xã nhận 10 triệu đồng do nhiều tình tiết quan trọng của vụ án chưa được làm rõ.



Bị cáo Nguyễn Văn Hưng luôn kêu bị khởi tố oan. Ảnh: TRẦN VŨ.

Trước đó ngày 17-6, TAND huyện U Minh, Cà Mau xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hưng (cựu trưởng công an xã Khánh An, huyện U Minh) 18 tháng tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Phạm Văn Nguyễn (cựu công an viên xã Khánh An) bị phạt 12 tháng tù về cùng tội danh trên.

Theo hồ sơ, ngày 23-5-2018, người dân báo tin có vụ giao cấu với trẻ em xảy ra trên địa bàn xã Khánh An. Công an xã tiếp nhận tin báo, đồng thời báo cáo về Công an huyện U Minh.

Sau đó, công an huyện chỉ đạo hòa giải vì đối tượng liên quan chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, ông D. cha của bé trai trong vụ việc vẫn phải đưa 10 triệu đồng cho công an xã, thông qua bị cáo Nguyễn, vì bị hù dọa nếu không đưa tiền thì con trai phải ở tù.

Ngày 31-5-2018, ông D. lại bị Nguyễn gọi điện đòi thêm 5 triệu đồng, nói là tiền bồi dưỡng cho công an xã vì 10 triệu đồng trước đó đã gửi lo cho các công an trên huyện.

Ông D. đi mượn tiền một ngươi trong xóm và được bày cách ghi âm làm bằng chứng tố cáo.

Ông D. đem 5 triệu đồng lên công an xã để giao nhưng bật máy ghi âm cuộc nói chuyện. Việc này bị Nguyễn và Hưng phát hiện, thu điện thoại.

Sau khi đề nghị ông D. xóa ghi âm không được do ông D. bảo không biết mật khẩu, Hưng đã đập điện thoại của ông D., việc đưa 5 triệu đồng không thành.

Sau đó, ông D. đã tố cáo toàn bộ sự việc. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thực hiện điều tra vụ án này.

Ở cả hai phiên tòa, hai bị cáo Hưng và Nguyễn đều kêu bị oan. Hai bị cáo cùng cho rằng việc nhận tiền 10 triệu đồng là do điều tra viên tên Tùng (công an huyện U Minh) chỉ đạo. Tiền này, Nguyễn đã đưa cho Tùng. Sau khi bị tố cáo, ông Tùng đã đem tiền trả lại cho Nguyễn để trả cho ông D.

Tuy nhiên, tòa sơ thẩm cho rằng không có cơ sở nói ông Tùng liên quan và tuyên hai bị cáo phạm tội như trên.