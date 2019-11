Mẹ nữ sinh giao gà bật khóc, ngoảnh đầu nhìn chồng và con gái

8 giờ sáng 27-11, phiên tòa xét xử Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ của nữ sinh CMD - cô gái đi giao gà rồi bị cưỡng hiếp, sát hại dã man) cùng bốn bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy chính thức bắt đầu.



Bị cáo Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại



Bị cáo Bùi Văn Công

Theo quan sát, phần lớn các bị cáo đều béo, trắng hơn so với thời điểm bị bắt giam, riêng Hiền có phần gầy hơn trước.

Tại phần làm thủ tục, bị cáo Hiền bật khóc, ngoảnh đầu nhìn chồng và con gái phía dưới.



Trước đó, trao đổi với báo chí, chồng bị cáo Hiền cho biết gia đình có nghề làm nong nhãn, buôn bán gà và hoa quả. Ông khẳng định “gia đình không bao giờ mua bán ma túy, không hề dính dáng gì đến vi phạm pháp luật, rất ghét ma túy".

Người này cũng cho hay từ khi vụ án con gái bị sát hại, ông đã từ bỏ ma túy, không còn là con nghiện nữa. Vụ án cũng khiến các thành viên trong gia đình rất chán nản, không làm ăn được gì.



Bị cáo Vì Văn Toán, là chủ mưu trong vụ sát hại con gái bà Hiền



Bị cáo Vì Thị Thu, vợ của Toán

Theo cáo trạng, cuối tháng 5-2017, năm bị can trên mua bán hai bánh heroin (tổng trọng lượng hơn 700 g) tại xã Thanh Yên và xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.



Cũng trong tháng 5-2017 và tháng 2-2019, Thu còn bán cho Công và Phạm Văn Nhiệm 12 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 1,08 g, sau đó tiếp tục bán 15 viên ma túy tổng hợp cho Nhiệm.



Cơ quan tố tụng xác định Hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch hai bánh heroin với Công, còn Thu là người tìm mua hai bánh heroin về bán cho Công.



Quá trình điều tra, bốn bị can Toán, Thu, Công và Hùng đều thành khẩn khai báo. Duy nhất Hiền không thừa nhận việc mua bán ma túy, không quen biết những người này.



Dù vậy, cơ quan tố tụng khẳng định có đủ cơ sở để truy tố năm bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 4 Điều 194 BLHS năm 1999, với khung hình phạt cao nhất đến tử hình.

Riêng Toán còn bị truy tố thêm về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.