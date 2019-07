Minh oan cho người đã chết và bị oan 38 năm

Chiều 30-7, đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với ông Huỳnh Chiếm Hoạnh (quê phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) để giải quyết việc phục hồi danh dự cho cha ông Hoạnh là ông Huỳnh Chiếm Phái (mất năm 2015).

Ông Huỳnh Chiếm Hoạnh là người đứng đơn và đại diện theo ủy quyền của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Phái.





Ông Huỳnh Chiếm Hoạnh, người đứng đơn yêu cầu khôi phục danh dự cho cha mình. Ảnh: TL

Tại buổi làm việc, ông Hoạnh yêu cầu VKSND tỉnh khôi phục danh dự cho cha ông và gia đình ông.

Theo biên bản làm việc, ông Trần Đình Hồng, Viện phó VKSND tỉnh Khánh Hòa, cho biết VKSND tỉnh này chủ động phục hồi danh dự, cải chính công khai đối với trường hợp oan sai của ông Phái. VKSND tỉnh Khánh Hòa sẽ đăng báo xin lỗi, cải chính công khai trên báo Khánh Hòa trong ba số báo liên tục.

Ngay sau khi đăng báo xin lỗi, cải chính công khai, VKSND tỉnh sẽ gửi lời xin lỗi, cải chính công khai đến niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường nơi ông Phái từng cư trú. Ông Hoạnh thống nhất với quan điểm giải quyết của VKSND tỉnh.

Trao đổi với PLO, ông Hoạnh cho biết gia đình thống nhất với việc phục hồi danh dự, đồng thời tiếp tục yêu cầu VKSND tỉnh bồi thường oan cho cha ông. “Cha tôi bị bắt, bị ở tù oan đã 38 năm và đã qua đời gần bốn năm. Suốt hàng chục năm qua, gia đình tôi liên tục yêu cầu minh oan, trả lại danh dự và bồi thường cho gia đình tôi”- ông Hoạnh nói.

Như PLO đã phản ánh, tháng 12-1981, Công an tỉnh Phú Khánh cũ (nay là tỉnh Khánh Hòa) bắt giam ông Phái cùng ba người khác để điều tra về tội giết người. Tháng 2-1983, VKSND tỉnh Phú Khánh ra lệnh tạm tha đối với ông Phái sau hơn 13 tháng giam giữ với lý do “xét thấy bị can tuổi già, sức khỏe bị sút kém nên không cần thiết phải giam giữ tiếp”.



Con cháu ông Huỳnh Chiếm Phái với nỗi đau bị oan của người đã khuất. Ảnh: TL

Từ đó, ông Phái liên tục kêu oan, yêu cầu trả lại danh dự nhưng không cơ quan tố tụng nào giải quyết. Tháng 12-2009, VKSND tỉnh Khánh Hòa mới mời ông Phái cùng các con ông đến, giao một bản sao “Quyết định đình chỉ điều tra” do VKSND tỉnh Phú Khánh ký ngày 25-9-1984 (tức ký trước đó 25 năm).

Quyết định này nêu: “Xét thấy không đủ bằng chứng để buộc tội Huỳnh Chiếm Phái phạm tội giết người”. Tiếp đó, ngày 24-12-2009, VKSND tỉnh đã làm việc với chính quyền địa phương và gia đình ông Phái, thông báo ông Phái đã có quyết định đình chỉ điều tra, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương tạo điều kiện, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Phái.

Liên tiếp nhiều năm sau đó, ông Phái ủy quyền cho ông Hoạnh gửi đơn yêu cầu bồi thường oan nhưng không cơ quan nào giải quyết. Ông Hoạnh khởi kiện ra TAND thị xã Ninh Hòa yêu cầu VKSND tỉnh bồi thường nhưng tòa bảo để VKS giải quyết hành chính.

Trong hai năm 2011-2012, VKSND Tối cao đã có ba văn bản yêu cầu VKSND tỉnh tiến hành các thủ tục để bồi thường cho ông Phái theo quy định của pháp luật nhưng VKSND tỉnh không thực hiện. Sau đó, TAND thị xã Ninh Hòa thụ lý vụ kiện đòi bồi thường oan của ông Phái nhưng đình chỉ. Trong khi đó, VKSND tỉnh luôn cho rằng đã hết thời hiệu giải quyết nên không thương lượng bồi thường.



Thời gian qua, Cục Bồi thường nhà nước và một số cơ quan trung ương có nhiều công văn đề nghị VKSND Tối cao chỉ đạo VKSND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của gia đình ông Phái.