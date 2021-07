Chiều 25-7, VKSND huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp đối với Phạm Văn Hiếu (sinh năm 1987, trú xã Hòa An, huyện Phú Hòa) về tội chống người thi hành công vụ theo Điều 330 BLHS.

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ ngày 24-7, tổ tuần tra lưu động Công an huyện Phú Hòa phối hợp với Công an xã Hòa An tiến hành tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Hòa An.



Ảnh minh họa. Ảnh: PLO

Khi tổ tuần tra đến đoạn đường giao nhau giữa quốc lộ 1A và quốc lộ 25 thuộc thôn Ân Niên, xã Hòa An, nhắc nhở việc mua bán hàng trên đường ảnh hưởng đến an ninh trật tự và phòng, chống dịch thì Hiếu điều khiển xe mô tô đi đến.

Anh Huỳnh Khắc Vân thuộc tổ tuần tra yêu cầu Hiếu xuất trình giấy tờ tùy thân và mục đích đi ra ngoài nhưng Hiếu không xuất trình mà có lời lẽ chửi bới, cầm đá đập xuống giải phân cách, nằm giữa đường thách thức, cản trở giao thông.

Anh Trương Công Bảo thuộc tổ tuần tra nhắc nhở thì Hiếu ngồi dậy chửi bới, dùng mũ bảo hiểm đánh một cái trúng vào mũ bảo hiểm của anh Bảo đang đội trên đầu. Sau đó, tổ tuần tra khống chế, đưa Hiếu về trụ sở Công an xã Hòa An làm việc.

Để kịp thời giải quyết vụ án nhanh chóng, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần răn đe, giáo dục chung và tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống dịch đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Phú Hòa, các cơ quan tố tụng huyện thống nhất chọn vụ án này để áp dụng thủ tục rút gọn. Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, thời hạn điều tra, truy tố, xét xử vụ án không quá 35 ngày.