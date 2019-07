Nghi án bác sĩ thẩm mỹ dâm ô bé gái 15 tuổi

Ngày 12-7 ông Phạm Văn Hoàng, Đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an quận 11, TP.HCM xác nhận với PLO, vụ việc này đang được công an quận xác minh, điều tra.

Ông Hoàng cũng cho biết công an đã làm việc với bác sĩ N. người bị tố cáo đã dâm ô đối với cháu bé, bước đầu ông này phủ nhận lời tố cáo. Trong thời điểm này, cơ quan công an đang trong giai đoạn điều tra, thu thập chứng cứ để xác minh vụ việc, công an chưa có kết luận điều tra.

"Về phía gia đình cháu bé, ông K. là cha cháu bé đã có đơn yêu cầu trích xuất camera tại phòng khám để tìm bằng chứng cho vụ việc"- Ông Hoàng, cho biết.

Theo đơn tố cáo của ông K. (SN 1974), cháu M. (15 tuổi) là con gái ông. Ông N. là bác sĩ thẩm mỹ làm việc tại phòng khám thẩm mỹ viện tại quận 11, TP.HCM đã có hành vi dâm ô đối với cháu M.

Cụ thể, ngày 7-6, ông K. và một người bạn đưa con gái đến phòng khám của ông N. để khám mũi do cháu bị lồi sụn sàn môi trên. Khi theo vào phòng khám, bác sĩ N. hỏi cháu: “Đã tới kỳ kinh nguyệt chưa và có quan hệ với ai chưa?”. Cháu M. trả lời chưa nhưng bác sĩ vẫn hỏi đi hỏi lại nhiều lần.

Tiếp đó, ông N. yêu cầu cháu M. cởi cả áo trong lẫn áo ngoài. Cháu M. thắc mắc: “Tại sao khám mũi lại phải cởi áo?". Ông N. trả lời: “Khám mũi phải cởi hết áo vì có liên quan đến tim”.

Một lúc sau, ông N. lại yêu cầu cháu M. cởi quần. Cháu M hỏi: “Khám mũi sao lại cởi quần ra nữa?”. Ông N. liền trả lời: “Phải cởi quần ra vì nó có liên quan đến mũi và lần phẫu thuật kế tiếp.”. Sau đó, ông N. dùng tay kiểm tra vùng kín của cháu M. và hỏi: “Đã quan hệ với ai chưa.”. Thấy cháu M. nói đau và rát thì ông N. nói: "Để bôi cái gì vô cho đỡ đau”.

Sau đó ông N. lại sờ vào vùng kín, cháu M. tiếp tục kêu đau thì ông này bảo một lúc sẽ dễ chịu và nói cháu M. hít thở sâu và thả lỏng người. Lúc này cháu M. nói đau rát quá không khám nữa và nhìn thấy dương vật của ông N. đang bên ngoài quần. Thấy vậy ông M. kéo quần lên và dặn cháu M. về nhà đừng nói cho gia đình biết.

Sau khi tố cáo, ngày 11-7, Công an quận 11 đã cho biết kết quả giám định đối với cháu M. thể hiện: “Màng trinh không rách, không thấy tinh trùng trong vùng âm đạo và hậu môn”