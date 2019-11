Những phi vụ dùng dự án ảo vay hàng ngàn tỉ

Một chủ doanh nghiệp bỏ trốn Ông Nguyễn Thiện Nhân (Cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Vốn Thái Thịnh) thành lập, điều hành nhiều công ty con (Công ty Vĩnh Đức Sài Gòn, Công ty Tài Lộc…). Cũng như ông Khánh, ông Nhân đã cùng ông Bình lũng đoạn ngân hàng với nhiều khoản vay không thể thu hồi. Năm 2007, ông Nhân nhờ người quen đứng tên vay rất nhiều khoản vay tại DAB với mục đích đầu tư các dự án do Công ty CP Vốn Thái Thịnh và công ty con làm chủ đầu tư, xây dựng. Trong đó, một số khoản vay có tài sản thế chấp không đủ cơ sở pháp lý do tài sản đã thế chấp tại ngân hàng khác. Dù vậy, ông Bình vẫn duyệt hồ sơ vay. Tính đến ngày 24-12-2018, ông Nhân còn nợ DAB 916 tỉ đồng. Ông Nhân có dấu hiệu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. CQĐT còn cho là vợ Nhân là bà Nguyễn Thanh Thủy là đồng phạm giúp sức chồng. Do Nhân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên CQĐT tách hành vi của vợ chồng doanh nghiệp này ra khỏi vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý sau.