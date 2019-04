Nữ thượng úy Bộ Công an và đoạn ghi âm ‘chết người’

Bộ Công an nên vào cuộc? Vụ án trên đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng việc tòa trả hồ sơ để làm rõ vai trò của những người liên quan là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, một số ý kiến băn khoăn liệu vụ án được giao lại cho CQĐT Công an quận Nam Từ Liêm điều tra có khách quan hay không, bởi cơ quan này từng tách hồ sơ để làm rõ hành vi của bà Nguyễn Thị Vững cũng như thanh niên mang ma túy tới cho Vân. Tại tòa, HĐXX đã nhận định việc tách hồ sơ này là không hợp lý, cần phải xem xét. Ngoài ra, như trình bày của ông Thiện tại tòa, thay vì trích hết nội dung của đoạn ghi âm nhằm làm rõ sự thật vụ án, CQĐT lại chỉ trích nội dung đến phút thứ 59. Với dấu hiệu điều tra thiếu khách quan như vậy, liệu khi điều tra bổ sung, CQĐT Công an quận Nam Từ Liêm có đảm bảo vô tư, khách quan? Theo luật sư (LS) Trương Anh Tú, Đoàn LS TP Hà Nội, đúng là thẩm quyền giải quyết vụ án này thuộc CQĐT Công an quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, do vụ án đang được dư luận đặc biệt quan tâm nên để tránh những diễn biến phức tạp, cơ quan cấp trên mà tốt nhất là Bộ Công an nên vào cuộc. Đồng quan điểm, LS Bùi Đình Ứng, Đoàn LS TP Hà Nội, cho rằng vụ án liên quan đến cán bộ cấp cục của Bộ Công an nên để đảm bảo tính khách quan, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nên vào cuộc điều tra làm rõ vai trò của bà Vững.