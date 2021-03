Ông Đinh La Thăng bị đề nghị liên đới bồi thường 543 tỉ

Ngày 10-3, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 12 bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm tại dự án Ethanol Phú Thọ. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang tranh luận. Đại diện VKS đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Đề nghị tòa giữ giấy chứng nhận 3.400 m2 đất Tam Đảo



Về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN) 12-13 năm tù, tổng hợp với các bản án trước đó là 30 năm tù; Vũ Thanh Hà (cựu tổng giám đốc Công ty CP Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí - PVB) 7-8 năm tù; Trần Thị Bình (cựu tổng giám đốc PVN) 2-3 năm tù.

Cùng tội danh, Nguyễn Xuân Thủy (cựu phó Phòng đầu tư dự án PVB) bị đề nghị 3-4 năm tù; Phạm Xuân Diệu (cựu tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí - PVC) 5-6 năm tù; Nguyễn Ngọc Dũng (cựu phó tổng giám đốc PVC) 4-5 năm tù; Đỗ Văn Quang (cựu trưởng Ban kinh tế kế hoạch PVC) 3-4 năm tù; Khương Anh Tuấn (cựu phó trưởng Phòng đầu tư dự án PVB), Lê Thanh Thái (cựu trưởng Phòng kinh doanh PVB) và Hoàng Đình Tâm (cựu kế toán trưởng PVB) cùng 30-36 tháng tù.

Về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Đỗ Văn Hồng (cựu chủ tịch HĐQT PVC Kinh Bắc) 6-7 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó đã bị tuyên là 19-20 năm tù.



Ông Đinh La Thăng tại tòa. Ảnh: TTXVN

Trong vụ án này, Trịnh Xuân Thanh (cựu chủ tịch HĐQT Công ty PVC) là người duy nhất bị truy tố về cả hai tội danh nêu trên. Cơ quan công tố đề nghị HĐXX tuyên bị cáo 11-12 năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; 10-11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp hình phạt 21-23 năm tù. Cộng với các bản án trước đó, bị cáo bị đề nghị án chung thân.



Về trách nhiệm dân sự, đại diện VKS đề nghị buộc các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Thanh Hà, Trần Thị Bình… liên đới bồi thường cho PVB số tiền thiệt hại hơn 543 tỉ đồng.

Ngoài ra, hai bị cáo Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng còn bị đề nghị liên đới bồi thường 13,2 tỉ đồng tiền thiệt hại cho PVC. Riêng cá nhân bị cáo Thanh buộc phải trả lại số tiền hưởng lợi 3 tỉ đồng cho PVC Kinh Bắc.

Cũng theo VKS, Cơ quan An ninh điều tra đang tạm giữ giấy chứng nhận sử dụng khu đất 3.400 m2 tại thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc), đây là tài sản nhà, đất do bị cáo Thanh và Hồng mua bằng tiền tạm ứng trái pháp luật. Do vậy, đại diện VKS đề nghị tòa án tiếp tục tạm giữ giấy chứng nhận trên để bảo đảm thi hành án.

Ông Đinh La Thăng có vai trò chính

Cũng trong bản luận tội, đại diện VKS nhận định các bị cáo hầu hết giữ vị trí chủ chốt quan trọng ở tập đoàn về kinh tế hàng đầu của đất nước, được Nhà nước, nhân dân giao phó giữ tài sản của đất nước. Tuy nhiên, các bị cáo đã thực hiện nhiều hành vi sai phạm dẫn đến dự án còn dang dở, gây thất thoát tài sản quốc gia.

Bị cáo Thăng giữ cương vị chủ tịch HĐQT PVN từ năm 2006 đến 2011, biết liên danh của PVC không đủ năng lực, kinh nghiệm nhưng vì mục đích chỉ định thầu cho PVC bị cáo đề ra chủ trương giao cho PVC thực hiện dự án. Ngoài ra, bị cáo còn chỉ đạo cấp dưới bút phê và chủ trì nhiều cuộc họp kết luận định hướng chỉ định thầu cho PVC được thực hiện thầu trái với quy định của pháp luật.

Trên cơ sở chỉ đạo của bị cáo Thăng, Trịnh Xuân Thanh ký công văn gửi PVB xin được chỉ định thầu dẫn đến hậu quả dự án bị dừng thi công, chưa có hạng mục nào hoàn thành, gây thiệt hại cho PVB 543 tỉ đồng.

Đại diện VKS đánh giá bị cáo Thăng có vai trò chính, vừa là người đưa ra chủ trương, đồng thời chỉ đạo cấp dưới thực hiện nên cần có hình phạt nghiêm khắc, tương xứng tính chất và hành vi phạm tội để ngăn ngừa, phòng ngừa chung. Cơ quan công tố cũng ghi nhận bị cáo này có nhiều thành tích xuất sắc nên cần xem xét khi tuyên án.

Với Trịnh Xuân Thanh, đại diện VKS cáo buộc bị cáo biết rõ liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực, kinh nghiệm nhưng vẫn thực hiện chủ trương, chỉ đạo của bị cáo Thăng ký văn bản gửi PVB yêu cầu được chỉ định thầu.

Bị cáo Thanh cũng chủ trì cuộc họp của PVC để ban hành nghị quyết với nội dung đồng ý thực hiện gói thầu TK05 với giá hơn 59 triệu USD, mặc dù trước đó đã đưa giá chào thầu là 87 triệu USD. Bị cáo này còn ký công văn gửi bị cáo Thăng xin cam kết thực hiện gói thầu và ký nghị quyết của HĐQT PVC nhằm thực hiện dự án để cho PVC chỉ định thầu…

Trịnh Xuân Thanh bị xác định phạm tội với vai trò đồng phạm, là người tích cực thực hiện phạm tội, thực hiện phạm tội do một phần lệ thuộc vào sự chỉ đạo của cấp trên.