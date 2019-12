Ông Nguyễn Bắc Son từ chối trả lời luật sư bào chữa

Ông Nguyễn Bắc Son bị “tố” làm lộ tài liệu tối mật Tiếp tục diễn biến phiên toà chiều qua, trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Phạm Đình Trọng (cựu Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ TT&TT) khai: Đầu tháng 3-2015, ông được ông Nguyễn Bắc Son gọi lên phòng làm việc và cho xem hai công văn tối mật. Đó là công văn do Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký gửi Bộ Công an và công văn phản hồi của bộ này về đề nghị của AVG xin được hướng dẫn không bán cho doanh nghiệp nước ngoài. “Theo quy định, tôi là người không liên quan, không thuộc chức năng, nhiệm vụ thì không được biết, được đọc và lưu trữ văn bản này”- ông Trọng khai tại toà. Ông Trọng khai tiếp, tại cuộc gặp đó, ông được Bộ trưởng Son thông báo hai nội dung. Thứ nhất, Bộ TT&TT đã hướng dẫn AVG không bán cho công ty nước ngoài theo đúng ý kiến của Bộ Công an, cũng như đã giới thiệu AVG cho Mobifone. Nội dung thứ hai, Bộ Công an đề nghị quá trình thực hiện không tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu nhầm là quốc hữu hoá. Nội dung này chưa được thực hiện, nên ông Son yêu cầu ông về làm dự thảo công văn xin ý kiến Bộ Công an để đưa danh mục Mobifone mua AVG vào danh mục thuộc diện bí mật của nhà nước. Cũng tại phiên toà, ông Phạm Đình Trọng khai các phiếu trình trong hồ sơ dự án đều thể hiện ông đã báo cáo trung thực và đẩy đủ về mọi thông tin liên quan đến dự án này. “Đặc biệt, nhiều lần tôi báo cáo rất rõ những băn khoăn của mình về giá mua AVG. Dù không có chức năng về thẩm định giá nhưng tôi vẫn băn khoăn về nội dung này. Nhưng bốn, năm lần trình lên, Bộ trưởng Son đều gạch đi. Nếu như những nội dung tôi kiến nghị được bảo lưu, được giữ lại thì sẽ không có vụ án này, tôi cũng không phải ở đứng đây”- ông Trọng nói.