Ông Nguyễn Hữu Linh nhận quyết định khởi tố tại công an quận 4

Liên quan việc bị can Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, ngày 25-4 một lãnh đạo công an quận 4 xác nhận: Công an quận 4 mời ông Nguyễn Hữu Linh lên để tống đạt quyết định khởi tố.



“Công an đã mời bị can lên tống đạt theo đúng quy định của pháp luật, chứ tống đạt ở đâu?”, vị này nói khi phóng viên đặt câu hỏi “Việc tống đạt quyết định khởi tố cho ông Linh diễn ra ở nhà hay ở đâu?”.

Trước đó, một nguồn tin khác cho hay là ông Linh rất hợp tác trong quá trình điều tra. Ông cũng đã làm giấy cam đoan không bỏ trốn, không rời khỏi nơi cư trú nếu không được CQĐT cho phép, có mặt theo giấy triệu tập của CQĐT.

Như PLO đã thông tin, sau 20 ngày xác minh tin báo tố giác tội phạm về clip ông Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó VKS Đà Nẵng có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy ở quận 4, ngày 22-4 cơ quan tố tụng đã khởi tố ông Linh, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với ông này.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra.