CQĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (lần 2) và đề nghị truy tố các bị can Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng… trong vụ tham ô, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại SADECO

Tháng 5, CQĐT có KLĐT bổ sung xác định lại thiệt hại của vụ án từ 940 tỉ đồng lên 1.103 tỉ đồng. Sau đó, Viện KSND TP.HCM lại trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung liên quan các nội dung nhận tiền thù lao, tiền thưởng tại Sadeco và xác định chính xác trách nhiệm của từng bị can đối với thất thoát tài sản nhà nước ở nhóm hành vi phát hành 9 triệu cổ phần của Sadeco.



Tháng 6-2021, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung, quyết định khởi tố mới đối với sáu bị can, nâng tổng số bị can lên 20 người.



CQĐT đề nghị truy tố ông Tề Trí Dũng (cựu tổng giám đốc IPC, chủ tịch HĐQT SADECO), bà Hồ Thị Thanh Phúc (cựu tổng giám đốc SADECO), ông Phạm Xuân Trung (cựu phó tổng giám đốc IPC), ông Trần Đăng Linh (cựu phó tổng giám đốc SADECO), ông Trần Công Thiện (cựu tổng giám đốc IPC), ông Huỳnh Phước Long (cựu chuyên viên Văn phòng Thành ủy), ông Đỗ Công Hiệp (cựu kế toán trưởng SADECO) về hai tội tham ô tài sản và tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.



Ông Nguyễn Văn Minh (cựu trưởng ban kiểm soát Công ty SADECO) bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản. Ông Tất Thành Cang và 13 bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.





Ông Cang đọc quyết định khi bị khởi tố. Ảnh: CACC

Kết luận điều tra lần này nêu: ông Cang và các bị can sai phạm trong việc phát hành 9 triệu cổ phiếu SADECO cho công ty Nguyễn Kim với giá 40.000đồng/cổ phần gây thiệt hại 1.103 tỉ đồng. Tuy nhiên, do ông Cang chỉ quyết định đối với phần vốn của Văn phòng Thành ủy, chưa có tài liệu thể hiện ông Cang chỉ đạo đối với phần vốn còn lại. Do đó, về trách nhiệm dân sự, ông Cang phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với phần vốn sở hữu của Văn phòng Thành ủy tại Sadeco (16,7%) là hơn 184,2 tỉ đồng



Về việc tham ô tài sản, CQĐT xác định từ tháng 1-2017 - 2-2018, ông Dũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Sadeco, với sự giúp sức của bà Phúc và các cá nhân liên quan tham ô, chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ đồng từ nguồn thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, BKS của Sadeco nhằm sử dụng cá nhân, không nộp lại IPC, Văn phòng Thành ủy.



HĐQT Sadeco gồm chín thành viên, có năm thành viên đại diện cổ đông nhà nước, gồm: ông Dũng, bà Phúc và ông Trung (đại diện vốn IPC), ông Long (đại diện vốn Văn phòng Thành ủy TP.HCM), ông Thiện (đại diện vốn Công ty Tân Thuận); Nguyễn Văn Minh (đại diện vốn không chuyên trách của Sadeco). Và chỉ có bà Phúc là thành viên HĐQT chuyên trách, được hưởng các khoản thù lao, tiền lương, tiền thưởng do Sadeco chi trả. Các cá nhân còn lại đều không chuyên trách, khi nhận thù lao, tiền thưởng phải nộp về đơn vị cử đại diện vốn là IPC và Văn phòng Thành ủy



KLĐT bổ sung thể hiện từ năm 2017, ông Dũng tổ chức họp và thông qua chủ trương của HĐQT sử dụng nguồn tiền quỹ khen thưởng HĐQT, BKS còn tồn năm 2016 nêu trên và toàn bộ quỹ khen thưởng HĐQT, BKS năm 2017, 2018 làm nguồn kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS. Thực chất là để hợp thức hóa việc sử dụng nguồn tiền này cho các nhu cầu cá nhân của mình và các thành viên HĐQT mà không phải nộp về cho Công ty IPC và Văn phòng Thành ủy.

Tổng cộng cả hai khoản tiền thù lao và tiền thưởng, ông Dũng nhận hơn 1,7 tỉ đồng, Trung nhận hơn 302 triệu đồng, Linh nhận hơn 488 triệu đồng, Long và Thiện mỗi người nhận hơn 868 triệu đồng, Minh nhận hơn 419 triệu đồng.



Tháng 3-2018, bị can Dũng chỉ đạo Hiệp, kế toán trưởng Công ty Sadeco và Phúc tiêu hủy các chứng từ chi thù lao, tiền thưởng các cá nhân đã nhận trước đây và ký hợp thức hóa các bảng kê duyệt chi, phiếu chi với nội dung chi “kinh phí hoạt động HĐQT và BKS....”, thay cho các chứng từ chi thù lao, tiền thưởng trước đó.



Các khoản tiền nhận từ nguồn tiền thù lao, quỹ khen thưởng của Công ty Sadeco từ ngày 16-8-2018 đến ngày 24-12-2018, các cá nhân liên quan đã nộp lại.