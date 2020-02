Phản hồi của VKS tỉnh việc bị cáo vụ giết người được tại ngoại

5 phiên tòa bị hoãn

Như PLO.VN đã phản ánh, Nguyễn Văn Hảo bị VKSND tỉnh Bình Dương truy tố về tội giết người theo điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 và Điều 15 BLHS 2015 (phạm tội chưa đạt). TAND tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xét xử lần vào ngày 14-11-2019 nhưng hoãn do bị hại xin hoãn phiên tòa. Phiên tòa mở lại vào ngày 28-11-2019 nhưng hoãn vì luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt tại phiên tòa và có đơn xin hoãn. Lần thứ ba, TAND tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xét xử vào ngày 25-12-2019 nhưng hoãn vì luật sư bào chữa cho bị cáo được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa không rõ lý do. Phiên tòa mở lại vào ngày 7-1-2020 nhưng lại hoãn vì bị cáo đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không rõ lý do. Tòa án đã ra quyết định bắt, tạm giam đối với bị cáo nhưng cơ quan Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp công an tỉnh Bình Dương xác minh tại địa phương được biết bị cáo không có mặt tại địa phương. Ngày 6-2-2020, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, phiên tòa bị hoãn vì Hảo vắng mặt tại địa phương không rõ lý do. Tòa đã ra quyết định bắt, tạm giam đối với bị cáo Hảo nhưng cơ quan Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bình Dương xác minh tại địa phương được biết bị cáo không có mặt tại địa phương...