Phạt không thắt dây an toàn: CSGT giải thích

Cục CSGT: Việc xử phạt là không sai Một lãnh đạo cấp phòng của Cục CSGT (C08, Bộ Công an) khẳng định việc CSGT xử phạt với lỗi không thắt dây an toàn tại các vị trí được trang bị là hoàn toàn phù hợp, không trái với quy định pháp luật. Theo đó, Luật GTĐB 2008 quy định “ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong ô tô phải thắt dây an toàn”. sau này, Việt Nam có gia nhập Công ước Viên về GTĐB, mà công ước này có quy định: “Việc thắt dây an toàn là bắt buộc đối với người lái xe và hành khách đi trên phương tiện cơ giới ngồi tại những chỗ có trang bị dây đeo an toàn”. “Mình gia nhập công ước quốc tế thì phải tuân thủ theo công ước. Chính vì vậy, khi xây dựng Nghị định 46/2016 đã có sự điều chỉnh để phù hợp với công ước” - vị này nói. Bên cạnh đó, tại chương V về điều khoản thi hành, khoản 7 Điều 80 của Nghị định 46/2016 đã quy định riêng về hiệu lực thi hành đối với việc xử phạt thắt dây an toàn. Cụ thể, việc xử phạt này được áp dụng kể từ ngày 1-1-2018, tức là lùi hơn một năm so với các hành vi vi phạm khác. “Lực lượng CSGT xử phạt hành vi không thắt dây an toàn tại vị trí được trang bị là không sai, phải căn cứ vào nghị định để xử phạt” - vị này nói. TUYẾN PHAN ghi Cần sửa luật cho đồng bộ Theo quy định của Nghị định 46/2016, từ ngày 17-3, CSGT TP.HCM đã đồng loạt ra quân để xử lý tài xế, người ngồi trên ô tô tại vị trí được trang bị dây an toàn nhưng không chịu thắt (kể cả hàng ghế trước lẫn hàng ghế sau). Nhiều người cho rằng quy định của Nghị định 46/2016 đã “vượt mặt” so với Luật GTĐB 2008. Cụ thể, theo điểm k khoản 1 Điều 5 Nghị định 46/2016 thì hành vi không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt tiền 100.000-200.000 đồng. Trong khi đó, khoản 2 Điều 9 Luật GTĐB 2008 quy định: “Ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong ô tô phải thắt dây an toàn”. Các chuyên gia cho rằng việc xử phạt người không thắt dây an toàn là cần thiết nhưng phải sửa Luật GTĐB để đồng bộ, để Nghị định 46 không vượt quyền.