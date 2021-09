Cần đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân Báo cáo của Chính phủ chưa có thống kê về hiện tượng không giải trình nguồn gốc tài sản tăng lên đáng kể của người có chức vụ, quyền hạn. Do vậy, cần nghiên cứu tiếp tục nội luật hóa Điều 20 Công ước Quốc tế về phòng chống tham nhũng theo hướng đặt ra tội danh làm giàu bất hợp pháp đối với hành vi nói trên. Báo cáo cũng chưa có đánh giá về hiện tượng xung đột lợi ích, một trong những nguyên nhân chính gây nên hành vi tham nhũng, khi một cán bộ, công chức lại có thẩm quyền đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến quyền lợi của chính họ. Chính phủ cần phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng do đâu là chính, do hệ thống pháp luật hay tổ chức thực hiện, hay đặc biệt là những tác động của đại dịch COVID-19 tới cả những mặt được và chưa được. Ngoài ra, việc triển khai hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp CCCD chính thức được vận hành từ ngày 1-7-2021. Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ chưa làm rõ thời điểm và cách thức tích hợp các cơ sở dữ liệu khác vào hệ thống này để bảo đảm công tác phòng chống tham nhũng. Ví dụ, tích hợp việc kê khai tài sản thu nhập hay quá trình giao dịch mua bán tài sản… Về phương hướng năm 2022, Chính phủ đã chỉ ra phương hướng xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ nhưng cần gắn nó với việc phát huy quyền tiếp cận thông tin của người dân, bảo đảm yêu cầu dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Ông NGUYỄN NGỌC SƠN,

Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ