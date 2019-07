Rắc rối vụ án bắt giữ người trái pháp luật tại Đà Nẵng

Ngày 10-7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử phúc thẩm lần hai xử các bị cáo Phạm Văn Cường (SN 1990), Lê Hữu Kim (SN 1991, trú huyện Hòa Vang) và Nguyễn Văn Hoàng Vũ (SN 1992, trú quận Cẩm Lệ) về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Tuy nhiên, kết thúc phần thủ tục, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa do vắng mặt bị hại Trần Viết Long. Ngoài Long, hai bị hại khác trong vụ án này là Đặng Công Hưng (SN 1993, thương tích 3%) và Trần Viết Nghị (SN 1991, cùng trú quận Cẩm Lệ).

Gắn camera vào dụng cụ đánh bạc để gian lận

Theo nội dung vụ án, khoảng 18 giờ ngày 29-4-2017, Lê Tấn Hậu (SN 1995, trú quận Cẩm Lệ) bàn bạc với Long việc đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Hậu đưa cho Long tráo đổi công cụ đánh bạc gian lận là 1 cái chén có gắn thiết bị báo kết quả trước và thỏa thuận nếu thắng thì Hậu chia cho Long 40 % số tiền thắng bạc, Long đồng ý.



Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TA

Khoảng 21 giờ, Vũ, Kim, Cường, Hưng và Nghị đến tham gia đánh bạc, trong đó Hưng là người đi lấy bộ chén đĩa để đánh bạc (bộ này đã bị Long đánh tráo trước đó). Quá trình đánh, Kim thua 16 triệu đồng, Vũ thua 20 triệu đồng, Cường thắng 500 ngàn đồng.

Đến 22 giờ, Hậu báo tin có công an nên sòng bạc giải tán. Tuy nhiên, một lúc lâu sau không thấy công an nên Vũ sinh nghi, đi lại chỗ Hưng hỏi cho ra lẽ, Kim, Cường cũng đi theo Vũ lại chỗ Hưng.

Vũ nghi ngờ chén “điếm” (có gắn thiết bị gian lận) nên yêu cầu nhóm Hưng cùng đi đến quán cà phê Google tại phuờng Hòa Xuân để làm rõ. Trước khi đi, Vũ dùng chén và dĩa đập vào nhau để tạo dấu vết nhưng khi chén vỡ làm lộ ra camera, pin, chip bên trong.

Phát hiện chén “điếm”, Cường và Kim chửi tục, vừa đe dọa vừa xông vào đòi đánh Hưng nhưng Vũ cản lại và nói để Vũ giải quyết. Vũ yêu cầu nhóm Hưng đem hết tiền ra và lấy của Hưng 4,6 triệu đồng, Nghị 3,5 triệu đồng, Long không có tiền nên không đưa.

Sau khi lấy tiền của Hưng và Nghị, Vũ tiếp tục yêu cầu nhóm Hưng đến quán cà phê Google để tiếp tục làm rõ việc đánh bạc gian lận.

Trên đường đi, Vũ gọi điện thoại rủ thêm Hồ Ngọc Ánh và Phạm Văn Hà đến quán Google. Đến nơi, Vũ, Kim, Cường, Hà đánh Hưng chảy máu, Hưng được đưa đi cấp cứu lúc 23 giờ cùng ngày. Kết quả giám định thương tích, Hưng bị thương tật 3%, không yêu cầu khởi tố nên những người đánh Hưng bị phạt hành chính và đã bồi thương thiệt hại, tổn thất cho Hưng.

Đồng loạt thay đổi lời khai

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND quận Cẩm Lệ đã tuyên phạt bị cáo Cường 60 tháng tù, Vũ 42 tháng tù, Kim 36 tháng tù, cùng về hai tội cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Ba bị cáo sau đó đều kháng cáo. Trong đó, Vũ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tội cưỡng đoạt tài sản và kêu oan ở tội còn lại. Kim và Cường kêu oan ở cả hai tội danh, cho rằng các bị cáo không giúp sức hay có hành vi khác để uy hiếp tinh thần hay gây áp lực cho các bị hại.

Tại phiên phúc thẩm lần 1, HĐXX cho rằng tòa sơ thẩm xử các bị cáo về tội cưỡng đoạt tài sản là có căn cứ, đúng người đúng tội nên giữ nguyên mức án sơ thẩm, tuyên phạt Cường 42 tháng tù, Vũ 24 tháng tù, Kim 18 tháng tù giam về tội danh này.

Riêng tội bắt giữ người trái pháp luật, HĐXX nhận thấy cơ quan điều tra chưa làm rõ hành vi dùng vũ lực của các bị cáo trong việc khống chế, bắt, áp giải, buộc nhóm người bị hại phải đến quán cà phê Google trái ý muốn. Hồ sơ vụ án cũng chưa có biên bản khám nghiệm hiện trường về vụ bắt giữ người trái pháp luật, chưa thực nghiệm, dựng lại hiện trường để xác định hành vi bắt giữ người.

Cơ quan điều tra chưa xác định được mục đích của Ánh và Hà đến quán Google là gì. Tại đây, Hà đã dùng điều thuốc đang cháy dí vào mặt anh Hưng. Như vậy, những người này có cùng hành vi bắt giữ người trái pháp luật hay không. Ngoài ra, những lời khai của bị cáo, bị hại, người làm chứng tại cơ quan điều tra và phiên tòa sơ thẩm rất mâu thuẫn, bất nhất, khó xác định.

Do đó, HĐXX đã tuyên hủy một phần án sơ thẩm về tội bắt giữ người trái pháp luật đối với các bị cáo, chuyển hồ sơ cho VKSND quận Cẩm Lệ điều tra lại.

Ngày 29-11-2018, TAND quận Cẩm Lệ có quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKSND cùng cấp điều tra bổ sung làm rõ các nội dung tương tự nói trên.

Ngày 5-12-2018, VKSND quận Cẩm Lệ có công văn phúc đáp, bảo lưu quan điểm và giữ nguyên cáo trạng truy tố Vũ, Cường, Kim tội bắt giữ người trái pháp luật.

Theo VKS, quá trình điều tra ban đầu, lời khai của bị hại, bị cáo người làm chứng đều phù hợp với nhau. Tuy nhiên, tại phiên sơ thẩm, những người này đều thay đổi lời khai mâu thuẫn với lời khai trong giai đoạn điều tra, truy tố nhưng không nêu ra được lý do thay đổi. Vì vậy, việc thay đổi lời khai này là không có căn cứ.

Quá trình điều tra lại, Hưng và Long thừa nhận bị ép buộc và lo sợ nên phải đi đến quán cà phê và ở lại đây, riêng Nghị thay đổi lời khai, cho rằng mình tự nguyện đi nhưng không nêu được lý do thay đổi lời khai.

"Quá trình xử sơ thẩm, phúc thẩm đều xác định các tài liệu, chứng cứ do Cơ quan CSĐT- Công an quận Cẩm Lệ và VKSND cùng cấp thu thập đều đúng trình tự, quy định, không có việc ép cung, mớm cung, nhục hình hay có các hành vi khác xâm phạm hoạt động tư pháp làm thay đổi sự thật khách quan của vụ án. Do đó, việc thay đổi lời khai của các bị can, người bị hại, người làm chứng không có cơ sở, có đủ căn cứ xác định các bị can Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Hoàng Vũ và Lê Hữu Kim phạm tội bắt giữ người trái pháp luật như VKS đã truy tố” – văn bản này nêu.

PLO sẽ tiếp tục thông tin về vụ án này đến bạn đọc.

Nhóm thanh niên tổ chức đánh bạc trong Big C ở Đà Nẵng (PLO)- Mặc dù công ty không cho tổ chức đánh bạc trên các máy game bắn cá nhưng người quản lý tại đây vẫn cấu kết với bên ngoài để làm sai nhằm thu lợi.