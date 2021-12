Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021 theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình được Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XV thông qua ngày 12-11-2021) so với Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 có nhiều sửa đổi, bổ sung: Tăng thêm 164 điều luật với 176 điều mới, sửa đổi 317 điều, giữ nguyên 17 điều, bãi bỏ 26 điều.



Những nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về cải cách tư pháp và cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp năm 2013, là cơ sở pháp lý quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân.



Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản lần thứ ba, phát hành hồi giữa tháng 12-2021.

Sách Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản lần thứ ba, phát hành hồi giữa tháng 12-2021. Đồng chủ biên là GS-TS Nguyễn Ngọc Anh , Cục trưởng - Thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an (nguyên Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an) và LS-TS Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), Thành viên Hội đồng Tư vấn Án lệ TAND Tối cao.