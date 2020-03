Sau nhiều năm mang án tù, 2 người được đình chỉ

Mong sớm được xin lỗi, bồi thường Ngày 26-3, trao đổi với PV, cả bà Mai và ông Tùng đều cho biết rất vui mừng khi CQĐT đã đình chỉ bị can và hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với mình. “Gần chín năm mang thân phận bị can, tôi như sống trong địa ngục, gia đình tan vỡ, công việc làm ăn bị cản trở, bản thân cũng không được ra khỏi địa phương. Nay được đình chỉ điều tra tôi rất mừng, mong cơ quan làm oan sớm trả lại sự trong sạch cho tôi” - bà Mai nói. Ông Tùng cũng chia sẻ: “Tòa phạt tôi một năm tù và cũng đã tạm giam tôi một năm. Sau đó tôi bị cấm đi khỏi địa phương nên không làm ăn được, hàng xóm xa lánh. Tôi mong sớm được xin lỗi và bồi thường oan”. Tòa án cấp sơ thẩm phải bồi thường oan Theo luật sư Từ Tiến Đạt (Đoàn Luật sư TP.HCM), căn cứ để công an đình chỉ vụ án với bà Mai và ông Tùng là điểm b khoản 1 Điều 230 BLTTHS 2015 (đã hết thời hạn điều tra vụ án mà cơ quan điều tra không chứng minh được bị can thực hiện hành vi phạm tội). Theo khoản 3 Điều 26 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì trường hợp của bà Mai và ông Tùng được bồi thường oan. Bên cạnh đó, theo điểm a khoản 1 Điều 32 luật này thì trách nhiệm bồi thường đối với bà Mai, ông Tùng thuộc về TAND tỉnh Sóc Trăng, nơi xử sơ thẩm vụ án. Theo điều luật trên thì: Tòa án cấp sơ thẩm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại sau khi tuyên bị cáo có tội nhưng tòa cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại mà sau đó bị can được đình chỉ điều tra vì không thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, bà Mai và ông Tùng có quyền yêu cầu TAND tỉnh bồi thường do đã kết án oan họ. SONG NGUYỄN ghi