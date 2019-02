Bị tội vì… tháo dỡ tài sản đã mua

Gần tám năm mang thân phận bị can Tôi nhớ như in cái ngày công an đến bắt tôi. Hôm đó là đám tang mẹ tôi, vừa an táng bà xong, tôi chưa kịp tháo khăn tang xuống thì công an đến bắt tôi luôn. Tôi khẳng định mình hoàn toàn bị oan. Có thể thủ tục mua bán còn chưa đầy đủ nhưng người bán đã đồng ý cho tôi nhận tài sản, vì vậy việc tôi lấy máy móc là hợp pháp, không phải cưỡng đoạt. Từ khi TAND Cấp cao tại TP.HCM hủy án sơ thẩm lần hai đến nay đã hơn hai năm rồi, đã hết thời hạn điều tra nhưng tôi vẫn chưa nhận được kết luận điều tra lại hay trả lời nào của cơ quan điều tra. Nếu không chứng minh, làm rõ được thì cơ quan tố tụng phải ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, trả lại sự trong sạch cho tôi chứ. Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, gia đình tôi tan vỡ, công việc làm ăn bị ảnh hưởng lớn, chỉ hoạt động cầm chừng. Cơ quan điều tra cứ ngâm đó, còn tôi vẫn mang thân phận bị can. Bà PHẠM THỊ MAI