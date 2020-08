‘Sếp’ thi hành án chiếm đoạt gần 1 tỉ, tội gì?

Bị cáo có thể đối mặt mức án 20 năm tù 1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm… 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 15-20 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng; b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động. Trích khoản 1 và khoản 3 Điều 353 (tội tham ô tài sản)