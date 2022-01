Cáo buộc thiệt hại hơn 300 tỉ Các ông Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh (nguyên giám đốc, trưởng Phòng và cán bộ tín dụng Ngân hàng Agribank Chi nhánh Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999. Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến 2015, ông Nhân, ông Hải và ông Liệu thống nhất sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long và cá nhân Phan Duy Phương, Hoàng Công Tám và Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng Agribank Chi nhánh Cần Thơ hơn 300 tỉ đồng. Tại phiên tòa ngày 6-1, trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị xử phạt ông Hải 13-14 năm tù; ông Liệu 11-12 năm tù; ông Tuấn Anh ba năm tù nhưng cho hưởng án treo; ông Nhân 11-12 năm tù; ông Thi mức án bằng thời gian tạm giam là một năm hai tháng 23 ngày; ông Đạt mức án bằng thời gian tạm giam là một năm hai tháng 28 ngày tù. Tranh luận với VKS, tất cả luật sư bào chữa khẳng định việc định giá tài sản trong vụ án là không khách quan, không có giá trị pháp lý; không có hậu quả xảy ra vì các khối tài sản thế chấp dư để trả nợ cho ngân hàng; vụ án có dấu hiệu hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự.

Cả sáu bị cáo được tòa sơ thẩm tuyên không phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ảnh: NN Nỗi khổ khi vướng vòng tố tụng

Khi vướng vào tố tụng, tất cả quyền lợi bị ảnh hưởng nên khi nghe tòa tuyên như vậy tôi rất mừng. Sau phiên tòa tôi đi thẳng về nhà, báo tin cho gia đình và ai cũng mừng hết. Ông BÙI TUẤN ANH

“Cám ơn HĐXX đã minh oan!” Chỉ có một lời thôi, rất cám ơn HĐXX đã minh oan cho chúng tôi. Hơn sáu năm, bây giờ được HĐXX minh oan, đứng ở vai trò doanh nghiệp, thực sự mà nói không có cảm xúc gì diễn tả được hết.

Từ đầu tới cuối, bản thân tôi và gia đình có quan điểm từ đầu là không cần bồi thường, chỉ mong muốn tiếp nối truyền thống gia đình trong việc hoạt động kinh doanh, tiếp tục được phục vụ, được hoạt động và luôn luôn tin tưởng vào lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Ông NGUYỄN HUỲNH ĐẠT NHÂN

Doanh nghiệp an tâm làm ăn Sau khi công an khởi tố vụ án vào cuối năm 2015 thì phía ngân hàng có văn bản gửi cho Công an TP hỏi về việc khởi kiện dân sự được không. Công an TP trả lời là khởi kiện dân sự được nên sau đó ngân hàng mới kiện.

TAND quận Ninh Kiều thụ lý, ngân hàng đóng án phí năm vụ. Tòa đã mời hai bên hòa giải hai lần. Tuy nhiên, sau đó công an khởi tố và bắt tạm giam bị can.

Cùng lúc hai cơ quan thụ lý, giải quyết về một quan hệ pháp luật. Tài sản bị kê biên nằm phơi sương nhiều năm. Hàng chục bản kiến nghị đã được gửi. TAND TP Cần Thơ hai lần mở phiên tòa nhưng không kết án được, vụ án tưởng như rơi vào bế tắc…

Tuy nhiên, bản án sơ thẩm TAND TP Cần Thơ vừa tuyên là “lịch sử tố tụng” đối với ngân hàng và cán bộ ngân hàng. Việc này vừa khẳng định tính độc lập của tòa trong công tác xét xử và tòa án là trung tâm của cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị; vừa mở ra cho người dân và doanh nghiệp sự an tâm khi có nhu cầu vay vốn. Vay để làm ăn, khởi nghiệp, kinh doanh mà có đủ điều kiện trả nợ thì không thể bị hình sự hóa quan hệ kinh doanh, thương mại. Luật sư NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH, đại diện Agribank Cần Thơ

Điểm son trong lịch sử tố tụng

Qua diễn biến hai ngày xét xử và phần tuyên án thì tôi thấy rằng chủ tọa phiên tòa đã làm tốt vai trò điều hành của mình. HĐXX cũng rất công tâm và dũng cảm để tuyên một bản án mà tôi cho rằng sẽ là điểm son trong lịch sử tố tụng. Với kinh nghiệm làm nghề của mình, trước khi tham gia phiên tòa sơ thẩm lần này, tôi chỉ trông chờ vào phán quyết của cấp cao hơn, tức cấp phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm. Thế nhưng với phán quyết của HĐXX vừa tuyên, tôi cùng các luật sư đồng nghiệp rất khâm phục với lăng kính pháp lý và sự dũng cảm của HĐXX. Luật sư NGUYỄN VĂN ĐỨC, bào chữa cho ông Lê Thanh Hải