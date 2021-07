Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chống tin giả Công ty Công nghệ Google xác định trí tuệ nhân tạo (AI) là “nỗ lực mạnh mẽ nhất chống lại thông tin sai lệch”. Giữa tháng 5, Google đã giới thiệu hai công nghệ AI hỗ trợ xác thực thông tin và thể hiện quan điểm khách quan, song cả hai mới được phát triển ban đầu và cần thời gian để hoàn thiện, theo The Straits Times. Trước đó, công ty khởi nghiệp Logically (Anh) đã đặt mục tiêu phát triển một giải pháp kết hợp AI và con người để kiểm tra tính xác thực của các tin tức, hình ảnh và nội dung các bình luận, theo tờ Forbes. Công ty đã ra mắt một ứng dụng điện thoại, mở đầu tại thị trường Anh và Ấn Độ trước khi được triển khai ở Mỹ giúp giải quyết vấn nạn tin giả trước cuộc bầu cử năm 2020. Các mô hình AI của Logically sẽ gắn nhãn mức độ tin cậy của nguồn nội dung với các mức thấp, trung bình hoặc cao và cho biết một bài báo là đáng tin cậy hoặc không, dựa trên kết quả so sánh các nội dung tương tự từ hơn 100.000 nguồn. Các thuật toán không chỉ kiểm tra nội dung văn bản mà còn cả siêu dữ liệu và hình ảnh. AdVerif.ai là một công ty AI mong muốn giữ cho người dùng an toàn trước các nội dung không phù hợp, sai lệch, giả mạo hoặc thư rác. Các thuật toán FakeRank của công ty giúp các nhà quảng cáo, nhà xuất bản và mạng quảng cáo kiểm duyệt nội dung, đảm bảo tuân thủ các chính sách của công ty để cuối cùng bảo vệ người dùng và giữ an toàn cho danh tiếng của thương hiệu.