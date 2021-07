Ngày 9-7, VKSND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị chuyên đề “Phòng ngừa tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về tội giết người, xâm hại tình dục trẻ em, nguyên nhân xã hội tại TP Cần Thơ” để đánh giá nguyên nhân và đề ra giải pháp, kiến nghị.

Ba năm, 50 vụ giết người, 92 vụ xâm hại trẻ em

Theo báo cáo chuyên đề của VKSND TP Cần Thơ, trong những năm gần đây, tội phạm giết người xảy ra tại TP Cần Thơ gia tăng; động cơ, mục đích, tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng; hành vi hết sức côn đồ, dã man, manh động, liều lĩnh…

Trong ba năm 2018, 2019 và 2020, VKSND TP Cần Thơ đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra về tội phạm giết người 50 vụ với 94 bị can. Qua đó, cơ quan tố tụng đã truy tố 43 vụ với 85 bị can, xét xử 39 vụ với 61 bị can.



Dự báo tình hình tội phạm giết người có chiều hướng tăng về số vụ; tính chất, hậu quả của hành vi ngày càng nguy hiểm cao; cơ cấu tội phạm ngày càng trẻ hóa.



Cạnh đó, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm; diễn biến ngày càng nghiêm trọng và phức tạp. Những vụ xâm hại tình dục trẻ em đều để lại hậu quả nặng nề, không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn cả về tâm lý…

Cũng trong ba năm trên, cơ quan điều tra đã khởi tố 92 vụ với 89 bị can về các tội phạm có liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Trong đó, đã truy tố 87 vụ với 91 bị can, xét xử được 86 vụ với 90 bị can.

Báo cáo nêu ra sáu nguyên nhân của tội phạm giết người và bốn nguyên nhân của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Có thể kể đến như sự gia tăng của mạng xã hội, Internet làm xuất hiện nhiều thông tin độc hại ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Đạo đức xã hội của một bộ phận người dân, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên có nhiều nhận thức sai lệch, tiêu cực; tình trạng uống rượu bia thiếu kiểm soát. Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về chăm sóc, bảo vệ trẻ em chưa được quan tâm đúng mức. Cha mẹ thiếu sự quan tâm đến con cái…

Gia đình và xã hội chung tay ngăn ngừa tội phạm

Tại hội nghị, bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, nêu giải pháp ngăn ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như tăng cường tuyên truyền pháp luật về chăm sóc, bảo vệ trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; tổ chức tọa đàm, diễn đàn trẻ em để lắng nghe trẻ em; có giải pháp chú trọng đến nhóm trẻ em đã bị xâm hại để động viên, giúp đỡ các em sớm hòa nhập với việc học, sinh hoạt cộng đồng, tránh việc trẻ bị tự kỷ, tránh né việc tiếp xúc với xã hội.

Cạnh đó, bà Mai cho biết thành phố công khai, phổ biến rộng rãi đường dây nóng tư vấn trẻ em (Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và Tổng đài Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ 18008065) để can thiệp, tư vấn, hỗ trợ kịp thời trẻ em bị xâm hại, bạo lực trên địa bàn TP Cần Thơ.

Đồng thời, Sở LĐ-TB&XH cũng phối hợp các ngành, các cấp, đặc biệt là chính quyền địa phương tạo môi trường an toàn cho trẻ; xây dựng chuyên đề giáo dục giới tính, kỹ năng phòng tránh, ngăn ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, đưa chuyên đề vào trường học để sinh hoạt định kỳ.

Còn Thượng tá Phạm Quốc Anh - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thì đề xuất: Cha mẹ phải chủ động giáo dục giới tính cho con, trang bị cho con kỹ năng tự bảo vệ ngay từ nhỏ.

“Cha mẹ đừng vì lợi ích vật chất hoặc tâm lý mặc cảm, xấu hổ mà bao che, dung túng, không tố giác tội phạm” - ông Quốc Anh nhấn mạnh.

Về tội phạm giết người, ông Quốc Anh cho rằng các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương gần dân nhất, cần nắm bắt kịp thời mọi vấn đề phát sinh, kịp thời thông tin cho các đơn vị liên quan để phối hợp, can thiệp, giải quyết, không để hình thành mâu thuẫn âm ỉ, kéo dài làm phát sinh tội phạm.

Cạnh đó, cần có sự phối hợp giữa các cơ quan, trong đó công an giữ vai trò nòng cốt, nắm tình hình, rà soát, có biện pháp quản lý đối tượng thanh niên lang thang, không có việc làm, nghiện ma túy có biểu hiện “ngáo đá”, người có biểu hiện bệnh lý về tâm thần và vận động gia đình đưa họ đi chữa trị kịp thời…