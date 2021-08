Rủi ro khi không xác minh tài sản thế chấp Nếu nhà, đất thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông A. Ông A làm giả chữ ký của vợ để chuyển nhượng nhà, đất cho C (việc giả chữ ký đã được chứng minh thông qua việc giám định). Sau khi chuyển nhượng, vợ chồng ông A vẫn chiếm hữu, sử dụng nhà, đất. Sau đó, C thế chấp tài sản này để vay tiền ngân hàng. Vậy giao dịch thế chấp có bị vô hiệu không? Nếu hợp đồng thế chấp này bị xem là vô hiệu thì có trái với Mục 1 Phần II Công văn 64 ngày 3-4-2019 của TAND Tối cao không? TAND Tối cao giải đáp: Ông A giả chữ ký của vợ để chuyển nhượng nhà, đất cho C mà không được vợ đồng ý nên căn cứ Điều 123 BLDS 2015 thì giao dịch chuyển nhượng này vô hiệu. Sau đó, C dùng tài sản này thế chấp vay tiền nhưng khi ký hợp đồng, ngân hàng không thẩm định, không xác minh nên không biết vợ chồng ông A vẫn quản lý, sử dụng nhà, đất hoặc đã thẩm định nhưng không có tài liệu, chứng cứ chứng minh vợ chồng ông A biết việc thế chấp này. Trong trường hợp này, bên nhận thế chấp tài sản (ngân hàng) không phải là người thứ ba ngay tình theo khoản 2 Điều 133 BLDS 2015 và Mục 1 Phần II Công văn 64/2019 của TAND Tối cao. Do vậy, hợp đồng thế chấp tài sản cũng vô hiệu.