Tòa tuyên vô tội, công an đổi tội danh rồi đình chỉ

Cơ quan điều tra Công an TP Tuy Hòa đình chỉ sai luật? Trong vụ này, cơ quan điều tra (CQĐT) Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đình chỉ điều tra bị can đối với anh Tùng về tội gây rối trật tự công cộng với lý do: “Trong quá trình điều tra vụ án, do có sự thay đổi về chính sách pháp luật nên hành vi phạm tội gây rối trật tự công cộng của bị can Nguyễn Thanh Tùng không còn nguy hiểm cho xã hội nữa”. Điều 318 BLHS 2015 (tội gây rối trật tự công cộng) quy định theo hướng bất lợi hơn cho người phạm tội so với tội này ở Điều 245 BLHS 1999. Bộ luật Hình sự 1999 quy định hậu quả bắt buộc là phải gây hậu quả nghiêm trọng, còn BLHS 2015 quy định chỉ cần ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội là đã cấu thành tội phạm. Vì vậy, trong danh mục một số quy định có lợi cho người phạm tội trong BLHS 2015 (ban hành kèm theo Công văn số 276 ngày 13-9-2016 của TAND Tối cao) không có tội danh gây rối trật tự công cộng. Do đó, việc CQĐT vận dụng điểm a khoản 1 Điều 29 BLHS 2015 để đình chỉ điều tra bị can đối với anh Tùng là không đúng nội dung, tinh thần của quy định này. Bởi chính sách pháp luật thay đổi theo hướng tăng tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi gây rối trật tự công cộng chứ không thay đổi theo hướng giảm nhẹ hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự của hành vi gây rối trật tự công cộng. Hơn nữa, hai bản án của hai cấp tòa trước đây đều không nói đến dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Bản án phúc thẩm lần 1 chỉ yêu cầu điều tra làm rõ anh Tùng có đồng phạm về hành vi cố ý gây thương tích hay không. Nếu qua điều tra, không có hoặc không đủ căn cứ chứng minh anh Tùng đồng phạm về tội cố ý gây thương tích, hành vi của anh Tùng được xác định là phòng vệ chính đáng thì CQĐT phải đình chỉ điều tra bị can đối với anh Tùng về tội cố ý gây thương tích (với lý do hành vi không cấu thành tội phạm). Vì vậy, việc CQĐT thay đổi tội danh và đình chỉ điều tra bị can đối với anh Tùng với lý do nói trên là không đúng pháp luật. Luật sư NGUYỄN VĂN DŨ, Đoàn Luật sư TP.HCM HOA THI ghi