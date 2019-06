Tòa yêu cầu điều tra bổ sung vụ Nguyễn Hữu Linh

Bị cáo từng khai tên giả theo cáo trạng, trưa 1-4-2019, ông linh từ Đà Nẵng vào TP.HCM rồi đến chung cư Galaxy (đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4). Chiều cùng ngày, ông Linh cùng người quen đi nhậu. Đến 9 giờ tối, ông Linh về chung cư và vào thang máy. Khi vào thang máy, ông gặp bé gái tám tuổi đang ở góc đối diện mình. Thấy bé dễ thương, ông tiến lại dùng tay phải sờ vào má trái của bé và áp má bé vào mặt mình hai lần. Bé gái đẩy ông Linh ra và tiến gần đến cửa thang máy để đứng. Lúc này, ông Linh dùng tay phải quàng qua vai phải của bé, bàn tay trái chạm vào phần thân phía trước của bé, đồng thời kéo bé vào sát phía thân trước của ông Linh. Cửa thang máy mở, bé gái chạy ra, còn ông Linh tiếp tục đi lên căn hộ của con trai. Bé gái vào đến nhà, kể với cha mẹ là có người đàn ông lớn tuổi ở tầng 11 ôm, hôn bé trong thang máy. Cha của bé liền gặp ban quản lý chung cư yêu cầu trích xuất camera để xem hình ảnh, từ đó kiểm tra thẻ thang máy mà người đàn ông sử dụng để xác định căn hộ mà ông ta đang ở. Khoảng 9 giờ 45 sáng hôm sau (ngày 2-4), trưởng ban quản lý chung cư mới mời được ông Linh xuống cùng làm việc với cha mẹ của bé gái. Sau khi được cho xem lại hình ảnh trong camera, ông Linh thừa nhận mình là người trong clip, đồng thời xin lỗi bé và cha mẹ bé. Tuy nhiên, ông Linh đã khai một tên khác mà theo trình bày sau này của ông là do ông lo sợ mất danh dự. 18 giờ cùng ngày, ông Linh trở về Đà Nẵng bằng vé máy bay khứ hồi đã mua từ trước. Sau khi clip về sự việc trong thang máy lan truyền trên mạng, Công an quận 4 vào cuộc, xác minh sự việc thì tối 2-4, trưởng ban quản lý chung cư đến Công an phường 1, quận 4 trình báo. Hôm sau, ông Linh đến Công an quận 4 xác nhận mình chính là người trong clip, cũng như thừa nhận toàn bộ hành vi. Gia đình bé gái có đơn đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự ông Linh. Tòa được trả hồ sơ mấy lần? Theo khoản 2 Điều 174 BLTTHS 2015 thì trường hợp vụ án do tòa trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá một tháng. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần và HĐXX chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần.