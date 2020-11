Từ chuyện 1 biển số xe ô tô được bán 4 tỉ

Phải nói ngay để tránh bị nhầm. Việc một biển số xe ô tô được bán giá 4 tỉ đồng không phải xảy ra ở trong nước mà là ở nước Anh. Và như thông tin được Pháp Luật TP.HCM Online (plo.vn) đăng vào tuần trước, số bạc tỉ đó được quy đổi từ tiền thu được sau lần biển số đẹp ấy được bán đấu giá gần đây (là 170.000 USD).

Cũng phải nói ngay chuyện có liên quan khiến nội dung tin trên gây được rất nhiều sự chú ý của độc giả. Đó là pháp luật của Việt Nam đến giờ vẫn chưa cho phép cá nhân, tổ chức được mua bán các biển số xe đẹp. Đây là một khác biệt so với cách làm từ lâu của nhiều nước trên thế giới (bán đấu giá công khai).

Nếu hỏi biển số xe (nhất là đối với ô tô) nào là đẹp thì có thể sẽ có nhiều đáp án tùy thuộc vào sở thích của từng người nhưng đó thường là những con số đáp ứng được tâm lý của các chủ nhân về việc sẽ có được vận may, tài lộc, bình an.



Nhiều người sẵn sàng bỏ nhiều tiền để mua công khai các biển số đẹp ấy từ các cơ quan công an đang quản lý kho biển số xe nhưng lại không có quy định về việc bán chúng. Ảnh minh họa: PLO

Điều đáng nói là dẫu nhiều người sẵn sàng bỏ nhiều tiền để mua công khai các biển số đẹp ấy từ các cơ quan công an đang quản lý kho biển số xe nhưng lại không có quy định về việc bán chúng. Để rồi do có cầu nhưng lại không có nguồn cung chính thức mà đã có những giấm giúi vì lợi ích riêng.

Trong quãng thời gian dài, những khoản tiền rất lớn có được từ những biển số xe đẹp đã không thuộc về các cơ quan nhà nước dù tất cả biển số xe đều là tài sản công.

Hiện tại, ngay cả khi các cơ quan cảnh sát giao thông cấp biển số xe bằng hình thức cho chọn ngẫu nhiên mà theo lý là để không có tiêu cực thì cũng không có sự bảo đảm là những biển số xe hiếm có khó tìm luôn được cấp đúng quy định.

Chưa biết tới đây pháp luật sẽ thay đổi ra sao để giống cách làm hay của các nước nhưng có lẻ cần ghi nhận một tính toán mới hợp thời của Bộ Công an.

Đó là, trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an soạn thảo có bổ sung hình thức cấp biển số xe thông qua đấu giá. Theo đó, việc đấu giá biển số xe được thực hiện theo quy định của pháp luật đấu giá tài sản. Cũng theo dự thảo, biển số xe sau đấu giá có đầy đủ thuộc tính về quyền tài sản theo quy định của pháp luật.

Tuy dự thảo luật này đã không được Quốc hội (khóa XIV, kỳ họp thứ 10) chấp thuận (vì không cần thiết phải có thêm luật khác về giao thông đường bộ bên cạnh Luật Giao thông đường bộ) nhưng dự kiến “đấu giá biển số xe” nêu trên nên sớm trở thành hiện thực. Chỉ có như thế, những người có nhu cầu được sở hữu những biển số xe đẹp và cả nhà nước mới cùng được lợi thông qua những giao dịch hợp pháp.

Thêm vài góp ý để dự kiến nêu trên khi được chấp thuận sẽ được thực thi thuận lợi. Trước hết là phải có sự điều chỉnh về điều kiện mua đấu giá biển số xe theo hướng không bắt buộc người đăng ký đấu giá phải có xe. Cùng với đó là việc được dễ dàng sử dụng biển số xe đã trúng đấu giá (không phân biệt xe muốn được gắn biển số xe đẹp đang có biển số xe khác).

Không chỉ có vậy, người sở hữu biển số xe đẹp cần được dễ dàng làm thủ tục chuyển nhượng biển số xe ấy (nếu muốn bán biển số xe thì có thể bán đấu giá tại các trung tâm, công ty đấu giá…). Song song đó, phải có dự liệu về việc người chủ đó chỉ muốn bán xe mà không muốn bán kèm theo biển số xe đẹp; phải tính đến cách xử lý một xung đột pháp lý vì theo quy định lúc này thì khi bán xe sẽ bị thu hồi giấy đăng ký xe và biển số của xe đó…

Tóm lại, cần sớm có quy định riêng về việc bán đấu giá biển số xe nhằm có một thị trường thực sự dành cho những người nhiều tiền của có thú chơi những biển số xe đẹp để tạo ra được nguồn lợi lớn cho xã hội như nước Anh và nhiều nước khác đang làm.