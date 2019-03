Tử hình kẻ nhận giùm tiền bán ma túy

Ngày 20-3, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình đối với Và Nhia Lỳ (27 tuổi, trú huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào) về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Bị cáo Và Nhia Lỳ tại phiên tòa. Ảnh: ĐL

Theo hồ sơ, khoảng 1 giờ 15 phút sáng 6-8-2018, lợi dụng mưa lũ lớn, Lỳ mang ma túy sang Nghệ An để bán. Khi Lỳ đang ngồi trong xe hơi đếm tiền bán ma túy thì bị công an kiểm tra, vây bắt. Lúc này, Lỳ đạp cửa xe hơi, lao ra đường, chạy trốn tại khu vực dốc Bù Bài, thuộc địa bàn xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu (Nghệ An).

Công an đã kịp bắt giữ Lỳ và thu giữ tang vật gồm 10 bánh heroin có khối lượng gần 3,5 kg và gần 1 kg ma túy đá. Riêng người đàn ông tên Nam mua ma túy của Lỳ kịp lái xe hơi trốn thoát.

Từ năm 2016, Lỳ quen người đàn ông tên Bắc (quê ở huyện Quế Phong, Nghệ An) đang làm việc tại huyện Sầm Tớ (Lào). Tháng 7-2018, Bắc sang Lào gặp Lỳ nói có người bạn tên Tâm muốn mua ma túy, “Lỳ có bán không?”. Lỳ trả lời “có hàng” thì Bắc đưa Lỳ về thị trấn Quỳ Châu gặp Tâm bàn chuyện mua bán ma túy.

Ngày 30-8-2018, người đàn ông tên Nam (bạn của Tâm), gọi điện cho Lỳ nói cần mua 10 bánh heroin, 1kg ma túy đá. Lỳ và Nam thống nhất giá 5.000USD/bánh heroin. Khi Lỳ đưa số ma túy trên sang Nghệ An bán xong và đang đếm tiền thì bị bắt.

Tại tòa, Lỳ cho rằng: “Bản thân chỉ được nhờ sang Việt Nam lấy tiền. Số tiền bị cáo được nhờ nhận là 1,4 tỉ đồng”.