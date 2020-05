Uống rượu rồi lái xe tải…bị phạt 4 năm tù, hơn 1 tỉ đồng

TAND tỉnh Nghệ An đã xử phúc thẩm, tuyên bác đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo, y án phạt Sầm Thanh Tú (28 tuổi, trú tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) 4 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.



Bị cáo Sầm Thanh Tú đứng trước bục khai báo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Đ.LAM

Đồng thời, tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của Công ty Phú An, sửa bản án sơ thẩm, buộc Tú bồi thường cho một phần kháng cáo của Công ty Phú An hơn 1,1 tỉ đồng, một phần kháng cáo của Công ty Phú An bồi thường cho gia đình ông Vũ Văn Minh số tiền 876 triệu đồng (giảm hơn 60 triệu đồng so với sơ thẩm).

Như đã đưa tin, rạng sáng 8-6-2018, Tú điều khiển xe tải BKS 37C - 173.39 kéo theo rơ moóc BKS 3R - 015.92 của Công ty Phú An (TP Vinh, Nghệ An) đâm vào nhà ba hộ dân bên quốc lộ 48 (đoạn qua ngã ba Săng Lẻ, xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp, Quỳ Hợp). Trước khi điều khiển chiếc xe trên, Tú có uống rượu bia rồi không làm chủ được tay lái.

Hậu quả làm nhà của ba hộ dân là ông Vũ Văn Minh, ông Trần Ngọc Lĩnh và bà Đậu Thị Hằng (trú xã Tam Hợp) bị hư hỏng nặng, xe đầu kéo cũng hư hỏng. Trong đó, nhà của gia đình ông Minh bị hỏng không thể ở, phải đi thuê nơi khác tá túc.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, đo nồng độ cồn cho thấy Tú điều khiển xe trong tình trạng có sử dụng rượu bia có nồng độ cồn là 0,505 miligam/lít khí thở. Tú bị khởi tố hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của UBND huyện Quỳ Hợp kết luận: Tổng giá trị thiệt hại của gia đình ông Minh hơn 690 triệu đồng, gia đình ông Lĩnh gần 140 triệu đồng, gia đình bà Hằng hơn 4 triệu đồng. Chiếc xe đầu kéo và rơ móc thiệt hại 685 triệu đồng.

Theo quy định, phía Công ty Phú An là chủ sở hữu xe gây tai nạn nên buộc bồi thường về mặt dân sự cho ba gia đình bị hại, nêu trên. Phía Công ty Phú An đã thỏa thuận bồi thường cho gia đình bà Hằng và gia đình ông Lĩnh.



Hiện trường xe đầu kéo do Tú điều khiển lao, đâm vào nhà dân bên đường. Ảnh: Đ.L

Gia đình ông Minh yêu cầu Công ty Phú An bồi thường: Sửa chữa khắc phục sự cố để trả lại nguyên trạng căn nhà cho gia đình vào ở, bồi thường toàn bộ tài sản đã bị xe đâm hư hỏng, bồi thường chi phí do không còn kinh doanh được ki ốt, tiền đi thuê nhà ở, bồi thường tổn thất tinh thần…Công ty Phú An yêu cầu Tú phải hoàn trả cho công ty số tiền mà Công ty đã bồi thường cho ba gia đình. Tú lên kho bạc nộp được 20 triệu đồng.

Ngày 31-7-2019, TAND huyện Quỳ Hợp xử sơ thẩm, tuyên phạt Tú 4 năm tù về tội phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Về trách nhiệm dân sự: Tòa sơ thẩm buộc Công ty Phú An phải bồi thường cho gia đình ông Minh số tiền hơn 940 triệu đồng (được trừ 20 triệu đồng). Buộc Tú phải bồi thường cho Công ty Phú An hơn 685 triệu đồng (làm hỏng xe) và hoàn trả cho Công ty Phú An hơn 420 triệu đồng. Tổng Tú phải hoàn trả và bồi thường hơn 1,1 tỉ đồng.

Sau đó, Tú kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị giảm tiền bồi thường. Phía Công ty Phú An kháng cáo giảm tiền bồi thường. Gia đình bị hại không có đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tú không đưa ra được tình tiết mới để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, giảm tiền bồi thường.