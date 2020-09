Vận chuyển thuê ma túy, cô gái trẻ ngồi tù cả đời

Ngày 17-9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Như Ý (28 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.



Theo cáo trạng, rạng sáng 2-6, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh kết hợp cùng Đồn Biên phòng của khẩu Long Bình và Công an huyện An Phú, tuần tra ở khu vực biên giới phường Khánh An.

Tại đây, lực lượng tuần tra phát hiện Ý và 2 thanh niên (không rõ danh tính) có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng kiểm tra. Lợi dung đêm tối, 2 thanh niên đã tẩu thoát.



Bị cáo Đỗ Như Ý. Ảnh: HD

Tiến hành kiểm tra túi của Ý, lực lượng chức năng phát hiện 2 kg ma túy loại Ketamine, 940 g ma túy loại Methamphetamine và 2.980 viên nén ma túy loại MDMA (có trọng lượng 1.151,6925 g).

Ý khai nhận số ma túy trên vận chuyển thuê từ Campuchia về TP.HCM với giá 500 USD.