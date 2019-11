Vì sao tòa vẫn kết tội 4 bị cáo vụ chém người trong đêm

Cáo trạng mâu thuẫn với quyết định đình chỉ bị can Sau 53 tháng khởi tố, điều tra, vụ án này đã có một người được xác định bị oan do không đủ căn cứ kết luận có sự việc phạm tội. Đây là một trong những căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự theo Điều 157 BLTTHS. Đó là anh Nguyễn Anh Duy Tuy nhiên, dù đã xác định Duy vô tội do không có sự việc phạm tội nhưng cáo trạng vẫn mô tả sự việc Duy có hành vi cùng tham gia đánh nhau. Cụ thể: Hồ sơ mô tả hành vi của Duy “Trung đến lấy 1 cây dao phai, Anh Duy thì cầm nón bảo hiểm loại kết thời trang”. “Vị trí các bị can Đặng Hữu Thời, Nguyễn Anh Duy, Lâm Hải Long, Nguyễn Hoài Nam, Lê Phước Trung tập trung để đánh nhau là phía trước nhà nghỉ Trung Hoa ...”, "...là vị trí của Đặng Hữu Thời , Nguyễn Anh Duy tập trung để đánh nhau ...”, "Vị trí này là vị trí của Đặng Hữu Thời, Nguyễn Anh Duy rượt đuổi đánh, chém bị hại tại phần đất trống cặp quán cà phê Cát Tường”. Như vậy, cáo trạng mô tả hành vi của người không phạm tội làm cơ sở để cáo buộc các bị can khác phạm tội.